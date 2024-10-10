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Генконсульство в Осаке следит за делом обвиняемого в обходе санкций Совы - РИА Новости, 10.10.2024
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07:06 10.10.2024 (обновлено: 07:07 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/konsulstvo-1977321759.html
Генконсульство в Осаке следит за делом обвиняемого в обходе санкций Совы
Генконсульство в Осаке следит за делом обвиняемого в обходе санкций Совы - РИА Новости, 10.10.2024
Генконсульство в Осаке следит за делом обвиняемого в обходе санкций Совы
Генеральное консульство России в Японии внимательно следит за ходом разбирательства по делу российского гражданина, обвиняемого в экспорте товаров в РФ в обход... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:06
2024-10-10T07:07
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ОСАКА, 10 окт – РИА Новости. Генеральное консульство России в Японии внимательно следит за ходом разбирательства по делу российского гражданина, обвиняемого в экспорте товаров в РФ в обход санкций, намерено продолжать осуществлять консульское сопровождение в целях защиты законных интересов соотечественника. "Внимательно отслеживаем ход разбирательства по делу российского гражданина Андрея Совы. Сотрудниками генконсульства России в Осаке было проведено несколько встреч с задержанным. Намерены и далее осуществлять консульское сопровождение данного случая в целях защиты прав и законных интересов соотечественника", - заявили РИА Новости в российском загранпредставительстве. Российский предприниматель, руководитель торговой компании Astrade Андрей Сова был задержан полицией города Осака 10 июля этого года по обвинению в нарушении японского законодательства в сфере валютных операций и внешней торговли. Ему инкриминируется осуществление поставок в Россию определенной категории товаров местного производства без получения надлежащего для этого разрешения Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Первое заседание районного суда Осаки по его делу прошло 10 октября. Сторона обвинения настаивает на тюремном сроке в 3,5 года и штрафе в 5 миллионов иен (33,3 тысячи долларов по текущему курсу) для компании Astrade. Адвокат россиянина утверждает, что в действиях обвиняемого не было злонамеренного умысла, и просит суд назначить ему штраф и заменить срок на условный, если же срок все-таки будет назначен. Следующее заседание пройдет 31 октября.
https://ria.ru/20241003/sanktsii-1976074895.html
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в мире, осака (город), россия, япония
В мире, Осака (город), Россия, Япония
Генконсульство в Осаке следит за делом обвиняемого в обходе санкций Совы

Генкосульство России в Осаке осуществляет сопровождение Андрея Совы

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Junji Kurokawa
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ОСАКА, 10 окт – РИА Новости. Генеральное консульство России в Японии внимательно следит за ходом разбирательства по делу российского гражданина, обвиняемого в экспорте товаров в РФ в обход санкций, намерено продолжать осуществлять консульское сопровождение в целях защиты законных интересов соотечественника.
"Внимательно отслеживаем ход разбирательства по делу российского гражданина Андрея Совы. Сотрудниками генконсульства России в Осаке было проведено несколько встреч с задержанным. Намерены и далее осуществлять консульское сопровождение данного случая в целях защиты прав и законных интересов соотечественника", - заявили РИА Новости в российском загранпредставительстве.
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Российский предприниматель, руководитель торговой компании Astrade Андрей Сова был задержан полицией города Осака 10 июля этого года по обвинению в нарушении японского законодательства в сфере валютных операций и внешней торговли. Ему инкриминируется осуществление поставок в Россию определенной категории товаров местного производства без получения надлежащего для этого разрешения Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Первое заседание районного суда Осаки по его делу прошло 10 октября. Сторона обвинения настаивает на тюремном сроке в 3,5 года и штрафе в 5 миллионов иен (33,3 тысячи долларов по текущему курсу) для компании Astrade. Адвокат россиянина утверждает, что в действиях обвиняемого не было злонамеренного умысла, и просит суд назначить ему штраф и заменить срок на условный, если же срок все-таки будет назначен.
Следующее заседание пройдет 31 октября.
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