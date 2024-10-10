К Земле приближается гигантская комета
CNN: к Земле приближается гигантская комета Tsuchinshan-ATLAS
© iStock.com / forplaydayКосмический аппарат
© iStock.com / forplayday
Космический аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В субботу к Земле приблизится недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, сообщает CNN.
"Она не пронесется по небу, как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять свое положение от ночи к ночи. Если вы сможете увидеть комету невооруженным глазом, то, посмотрев на нее через бинокль, вы будете просто в шоке", — сообщил руководитель Отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле Билл Кук
Исследователь рассказал об астероиде, уничтожившем динозавров
15 августа, 22:42
Отмечается, что на темном небе комета будет выглядеть как яркий огненный шар с длинным вытянутым хвостом.
Это может быть последний раз, когда можно будет ее увидеть на небе в ближайшие 80 тысяч лет, говорится в статье. По данным НАСА, комета совершит свой первый задокументированный пролет мимо нашей планеты.
"Человечество исчезнет". Маск сделал страшный прогноз о судьбе Земли
18 сентября, 04:13