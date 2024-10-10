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К Земле приближается гигантская комета - РИА Новости, 10.10.2024
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19:33 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kometa-1977472487.html
К Земле приближается гигантская комета
К Земле приближается гигантская комета - РИА Новости, 10.10.2024
К Земле приближается гигантская комета
В субботу к Земле приблизится недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, сообщает CNN. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:33
2024-10-10T19:33
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В субботу к Земле приблизится недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, сообщает CNN."Она не пронесется по небу, как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять свое положение от ночи к ночи. Если вы сможете увидеть комету невооруженным глазом, то, посмотрев на нее через бинокль, вы будете просто в шоке", — сообщил руководитель Отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле Билл КукОтмечается, что на темном небе комета будет выглядеть как яркий огненный шар с длинным вытянутым хвостом.Это может быть последний раз, когда можно будет ее увидеть на небе в ближайшие 80 тысяч лет, говорится в статье. По данным НАСА, комета совершит свой первый задокументированный пролет мимо нашей планеты.
https://ria.ru/20240815/asteroid-1966495898.html
https://ria.ru/20240918/mask-1973308110.html
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К Земле приближается гигантская комета

CNN: к Земле приближается гигантская комета Tsuchinshan-ATLAS

© iStock.com / forplaydayКосмический аппарат
Космический аппарат - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© iStock.com / forplayday
Космический аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В субботу к Земле приблизится недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, сообщает CNN.
"Она не пронесется по небу, как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять свое положение от ночи к ночи. Если вы сможете увидеть комету невооруженным глазом, то, посмотрев на нее через бинокль, вы будете просто в шоке", — сообщил руководитель Отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле Билл Кук
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Отмечается, что на темном небе комета будет выглядеть как яркий огненный шар с длинным вытянутым хвостом.
Это может быть последний раз, когда можно будет ее увидеть на небе в ближайшие 80 тысяч лет, говорится в статье. По данным НАСА, комета совершит свой первый задокументированный пролет мимо нашей планеты.
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