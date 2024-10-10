https://ria.ru/20241010/kometa-1977472487.html

К Земле приближается гигантская комета

К Земле приближается гигантская комета - РИА Новости, 10.10.2024

К Земле приближается гигантская комета

В субботу к Земле приблизится недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, сообщает CNN. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:33

2024-10-10T19:33

2024-10-10T19:33

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В субботу к Земле приблизится недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, сообщает CNN."Она не пронесется по небу, как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять свое положение от ночи к ночи. Если вы сможете увидеть комету невооруженным глазом, то, посмотрев на нее через бинокль, вы будете просто в шоке", — сообщил руководитель Отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле Билл КукОтмечается, что на темном небе комета будет выглядеть как яркий огненный шар с длинным вытянутым хвостом.Это может быть последний раз, когда можно будет ее увидеть на небе в ближайшие 80 тысяч лет, говорится в статье. По данным НАСА, комета совершит свой первый задокументированный пролет мимо нашей планеты.

https://ria.ru/20240815/asteroid-1966495898.html

https://ria.ru/20240918/mask-1973308110.html

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земля, наса, космос - риа наука