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Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США - РИА Новости, 10.10.2024
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12:30 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kitaj-1977366519.html
Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США
Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США - РИА Новости, 10.10.2024
Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США
Китай ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню, сообщил МИД КНР в заявлении на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:30
2024-10-10T12:30
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ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню, сообщил МИД КНР в заявлении на сайте. "США недавно объявили о предоставлении крупной военной помощи Тайваню, что является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в заявлении МИД. Как сообщил МИД, в связи с этим Китай решил ввести ответные меры в отношении нескольких оборонных предприятий США и их руководителей. В частности, под санкции попали компании Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc., Skydio Inc. "Их движимое, недвижимое и прочие виды имущества на территории Китая будут заморожены. Организациям и лицам на территории Китая запрещается вести с ними какие-либо сделки, сотрудничество и другие виды деятельности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241009/tayvan-1977087342.html
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в мире, китай, сша, тайвань
В мире, Китай, США, Тайвань
Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США

Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США из-за помощи Тайваню

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню, сообщил МИД КНР в заявлении на сайте.
"США недавно объявили о предоставлении крупной военной помощи Тайваню, что является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в заявлении МИД.
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Как сообщил МИД, в связи с этим Китай решил ввести ответные меры в отношении нескольких оборонных предприятий США и их руководителей.
В частности, под санкции попали компании Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc., Skydio Inc.
"Их движимое, недвижимое и прочие виды имущества на территории Китая будут заморожены. Организациям и лицам на территории Китая запрещается вести с ними какие-либо сделки, сотрудничество и другие виды деятельности", - говорится в сообщении.
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