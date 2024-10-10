https://ria.ru/20241010/kitaj-1977366519.html

Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США

Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США - РИА Новости, 10.10.2024

Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США

Китай ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню, сообщил МИД КНР в заявлении на... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:30

2024-10-10T12:30

2024-10-10T12:30

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китай

сша

тайвань

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ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню, сообщил МИД КНР в заявлении на сайте. "США недавно объявили о предоставлении крупной военной помощи Тайваню, что является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в заявлении МИД. Как сообщил МИД, в связи с этим Китай решил ввести ответные меры в отношении нескольких оборонных предприятий США и их руководителей. В частности, под санкции попали компании Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc., Skydio Inc. "Их движимое, недвижимое и прочие виды имущества на территории Китая будут заморожены. Организациям и лицам на территории Китая запрещается вести с ними какие-либо сделки, сотрудничество и другие виды деятельности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241009/tayvan-1977087342.html

https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, тайвань