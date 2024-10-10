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Киселев рассказал, почему миллионы людей хотят жить в России - РИА Новости, 10.10.2024
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13:13 10.10.2024 (обновлено: 15:53 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/kiselev-1977377024.html
Киселев рассказал, почему миллионы людей хотят жить в России
Киселев рассказал, почему миллионы людей хотят жить в России - РИА Новости, 10.10.2024
Киселев рассказал, почему миллионы людей хотят жить в России
Несмотря на военные действия, миллионы людей хотят жить в России, потому что они чувствуют, что страна борется за правое дело, заявил генеральный директор... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:13
2024-10-10T15:53
россия
дмитрий киселев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Несмотря на военные действия, миллионы людей хотят жить в России, потому что они чувствуют, что страна борется за правое дело, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!". "Огромный поток людей хлынул в Россию. Есть масса людей, которые действительно мечтают переселиться в Россию по разным причинам. Это, конечно же, серьезная моральная победа России в условиях, когда страна ведет военные действия. Вообще трудно себе представить это сочетание: люди хотят сюда, а мы тем временем воюем. Но мы воюем за правое дело — и, наверное, люди это чувствуют", — сказал он. При этом, по словам Киселева, приток приезжающих — это еще и огромный вызов. "Привлекательность России наши недруги используют против нас. &lt;…&gt; Они будут и сопротивляться, находясь внутри. Иногда они едут сюда по заданию спецслужб. Такое тоже бывает. Что здесь скрывать? России предстоит противодействовать этой подрывной деятельности", — подчеркнул журналист. Он отметил, что миграционная политика — это острая тема, которая обсуждается в России с интересом, но и с осторожностью. "Но это не отменяет и задач — государственных и общественных. Наше общество должно понять, с одной стороны, это необходимый исторический шаг — принять людей в Россию. С другой стороны, необходимо проявить свои самые добрые чувства", — сказал Киселев. Как отметил журналист, очень многое зависит от общества. Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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россия, дмитрий киселев
Россия, Дмитрий Киселев
Киселев рассказал, почему миллионы людей хотят жить в России

Гендиректор "России сегодня" Киселев: миллионы людей хотят жить в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на форсайт-форуме "Хочу жить в России!"
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на форсайт-форуме Хочу жить в России! - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на форсайт-форуме "Хочу жить в России!"
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Несмотря на военные действия, миллионы людей хотят жить в России, потому что они чувствуют, что страна борется за правое дело, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!".
"Огромный поток людей хлынул в Россию. Есть масса людей, которые действительно мечтают переселиться в Россию по разным причинам. Это, конечно же, серьезная моральная победа России в условиях, когда страна ведет военные действия. Вообще трудно себе представить это сочетание: люди хотят сюда, а мы тем временем воюем. Но мы воюем за правое дело — и, наверное, люди это чувствуют", — сказал он.
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При этом, по словам Киселева, приток приезжающих — это еще и огромный вызов.
"Привлекательность России наши недруги используют против нас. <…> Они будут и сопротивляться, находясь внутри. Иногда они едут сюда по заданию спецслужб. Такое тоже бывает. Что здесь скрывать? России предстоит противодействовать этой подрывной деятельности", — подчеркнул журналист.
Он отметил, что миграционная политика — это острая тема, которая обсуждается в России с интересом, но и с осторожностью.
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"Но это не отменяет и задач — государственных и общественных. Наше общество должно понять, с одной стороны, это необходимый исторический шаг — принять людей в Россию. С другой стороны, необходимо проявить свои самые добрые чувства", — сказал Киселев.
Как отметил журналист, очень многое зависит от общества.
Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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