https://ria.ru/20241010/khramy-1977432825.html

Регионы могут строить храмы по московским проектам, заявили в РПЦ

Регионы могут строить храмы по московским проектам, заявили в РПЦ - РИА Новости, 10.10.2024

Регионы могут строить храмы по московским проектам, заявили в РПЦ

Регионы РФ могут обращаться к организаторам Программы строительства храмов в Москве, чтобы получить права и построить храмовые комплексы по проектам, уже... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:37

2024-10-10T16:37

2024-10-10T16:37

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московский патриархат

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Регионы РФ могут обращаться к организаторам Программы строительства храмов в Москве, чтобы получить права и построить храмовые комплексы по проектам, уже реализованным в столице, сообщил председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Наро-Фоминский Никандр (Пилишин). Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. "Что касается масштабирования нашей программы, то уже мы перешагнули за пределы старой и новой Москвы. Все регионы России имеют возможность обратиться к нам и получить право построить – мы им передаем авторские права на реализацию храмовых комплексов. Они могут построить у себя понравившиеся проекты, которые в Москве уже реализованы", - сказал митрополит Никандр на пресс-конференции. Он добавил, что в новых регионах РФ РПЦ занимается строительством духовно-просветительских центров. "В связи с присоединением новых регионов, во всех этих регионах мы сейчас ведем строительство духовно-просветительских центров. Мы занимаемся при помощи администрации президента, а также благотворительных организаций и фондов, восстановлением разрушенных храмов, которые пострадали в зоне СВО", - сказал митрополит. По его словам, в частности, храм Архангела Михаила в Мариуполе восстанавливает Фонд Ахмата Кадырова. "Мы очень рады, что где-то мы помогаем нашим братьям мусульманам, где-то они помогают нам восстанавливать храмы, это показывает, что беда нас объединяет", - сказал архиерей. Митрополит Никандр подчеркнул, что в новых регионах Русская православная церковь восстанавливает не только храмы, но и разрушенные дома местных жителей, у Церкви есть большая волонтерская программа.

https://ria.ru/20241010/stroitelstvo-1977431201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, мариуполь, сергей собянин, русская православная церковь, московский патриархат, религия