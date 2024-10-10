https://ria.ru/20241010/khezbolla-1977495321.html

"Хезболла" выпустила около 190 снарядов по израильской территории

"Хезболла" выпустила около 190 снарядов по израильской территории - РИА Новости, 10.10.2024

"Хезболла" выпустила около 190 снарядов по израильской территории

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" за сутки выпустило около 190 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T23:56

2024-10-10T23:56

2024-10-10T23:56

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" за сутки выпустило около 190 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "За сегодня по состоянию на 23.00 около 190 снарядов, запущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли границу Ливана и Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024