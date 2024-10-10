https://ria.ru/20241010/kherson-1977483016.html

В деле экс-главы Минздрава в Херсонской области фигурируют шесть главврачей

В деле экс-главы Минздрава в Херсонской области фигурируют шесть главврачей - РИА Новости, 10.10.2024

В деле экс-главы Минздрава в Херсонской области фигурируют шесть главврачей

В уголовном деле бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, обвиняемого в хищении более 317 миллионов рублей, РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:30

2024-10-10T21:30

2024-10-10T21:47

происшествия

херсонская область

россия

дмитрий маликов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_4cb6aeef18a0364675382f428b4c8e73.jpg

ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. В уголовном деле бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, обвиняемого в хищении более 317 миллионов рублей, фигурируют шесть главврачей и один главный бухгалтер, сообщил РИА Новости в день образования следственного управления СК РФ по Херсонской области руководитель ведомства полковник юстиции Дмитрий Маликов. "Широкий общественный резонанс получило направленное в суд уголовное дело в отношении бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева и других лиц, из которых 6 главных врачей и 1 главный бухгалтер, по ч. 4 ст. 160 (12 эпизодов), ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 222, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 УК РФ по фактам хищения бюджетных средств, получения и дачи взяток, легализации денежных средств приобретенных преступным путем, незаконного хранения оружия и боеприпасов к нему. Сумма ущерба составила свыше 317 миллионов рублей. Изъято и арестовано имущества в ходе расследования на сумму более 195 миллионов рублей", - заявил РИА Новости полковник юстиции. Седьмого октября СК РФ сообщил о завершении расследования дела против Ильмиева и его сообщников. Следователи выяснили, что обвиняемый в 2022 году вступил в преступный сговор с главным бухгалтером министерства здравоохранения региона и руководителями местных больниц. Фигуранты похищали деньги, предназначенные для выплаты зарплат работникам этих организаций, что привело к ущербу бюджету региона более чем на 300 миллионов рублей. Кроме того, следствие установило, что в 2023 году Ильмиев, договорившись представителем организации, через посредников получил взятку свыше 26 миллионов рублей за заключение госконтрактов на поставку медоборудования. Он также планировал получить взятку на 11,6 миллиона рублей за другой госконтракт, но не успел, так как был задержан.

https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html

https://ria.ru/20240126/delo-1923678635.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, херсонская область , россия, дмитрий маликов, следственный комитет россии (ск рф)