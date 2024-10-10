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В деле экс-главы Минздрава в Херсонской области фигурируют шесть главврачей - РИА Новости, 10.10.2024
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21:30 10.10.2024 (обновлено: 21:47 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/kherson-1977483016.html
В деле экс-главы Минздрава в Херсонской области фигурируют шесть главврачей
В деле экс-главы Минздрава в Херсонской области фигурируют шесть главврачей - РИА Новости, 10.10.2024
В деле экс-главы Минздрава в Херсонской области фигурируют шесть главврачей
В уголовном деле бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, обвиняемого в хищении более 317 миллионов рублей, РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:30
2024-10-10T21:47
происшествия
херсонская область
россия
дмитрий маликов
следственный комитет россии (ск рф)
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ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. В уголовном деле бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, обвиняемого в хищении более 317 миллионов рублей, фигурируют шесть главврачей и один главный бухгалтер, сообщил РИА Новости в день образования следственного управления СК РФ по Херсонской области руководитель ведомства полковник юстиции Дмитрий Маликов. "Широкий общественный резонанс получило направленное в суд уголовное дело в отношении бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева и других лиц, из которых 6 главных врачей и 1 главный бухгалтер, по ч. 4 ст. 160 (12 эпизодов), ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 222, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 УК РФ по фактам хищения бюджетных средств, получения и дачи взяток, легализации денежных средств приобретенных преступным путем, незаконного хранения оружия и боеприпасов к нему. Сумма ущерба составила свыше 317 миллионов рублей. Изъято и арестовано имущества в ходе расследования на сумму более 195 миллионов рублей", - заявил РИА Новости полковник юстиции. Седьмого октября СК РФ сообщил о завершении расследования дела против Ильмиева и его сообщников. Следователи выяснили, что обвиняемый в 2022 году вступил в преступный сговор с главным бухгалтером министерства здравоохранения региона и руководителями местных больниц. Фигуранты похищали деньги, предназначенные для выплаты зарплат работникам этих организаций, что привело к ущербу бюджету региона более чем на 300 миллионов рублей. Кроме того, следствие установило, что в 2023 году Ильмиев, договорившись представителем организации, через посредников получил взятку свыше 26 миллионов рублей за заключение госконтрактов на поставку медоборудования. Он также планировал получить взятку на 11,6 миллиона рублей за другой госконтракт, но не успел, так как был задержан.
https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html
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происшествия, херсонская область , россия, дмитрий маликов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Россия, Дмитрий Маликов, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле экс-главы Минздрава в Херсонской области фигурируют шесть главврачей

В Херсонской области главбух и шесть главврачей проходят по делу Вадима Ильмиева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. В уголовном деле бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, обвиняемого в хищении более 317 миллионов рублей, фигурируют шесть главврачей и один главный бухгалтер, сообщил РИА Новости в день образования следственного управления СК РФ по Херсонской области руководитель ведомства полковник юстиции Дмитрий Маликов.
"Широкий общественный резонанс получило направленное в суд уголовное дело в отношении бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева и других лиц, из которых 6 главных врачей и 1 главный бухгалтер, по ч. 4 ст. 160 (12 эпизодов), ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 222, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 УК РФ по фактам хищения бюджетных средств, получения и дачи взяток, легализации денежных средств приобретенных преступным путем, незаконного хранения оружия и боеприпасов к нему. Сумма ущерба составила свыше 317 миллионов рублей. Изъято и арестовано имущества в ходе расследования на сумму более 195 миллионов рублей", - заявил РИА Новости полковник юстиции.
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Седьмого октября СК РФ сообщил о завершении расследования дела против Ильмиева и его сообщников. Следователи выяснили, что обвиняемый в 2022 году вступил в преступный сговор с главным бухгалтером министерства здравоохранения региона и руководителями местных больниц. Фигуранты похищали деньги, предназначенные для выплаты зарплат работникам этих организаций, что привело к ущербу бюджету региона более чем на 300 миллионов рублей.
Кроме того, следствие установило, что в 2023 году Ильмиев, договорившись представителем организации, через посредников получил взятку свыше 26 миллионов рублей за заключение госконтрактов на поставку медоборудования. Он также планировал получить взятку на 11,6 миллиона рублей за другой госконтракт, но не успел, так как был задержан.
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