https://ria.ru/20241010/karasin-1977336078.html

В России считают важным диалог с талибами, заявил Карасин

В России считают важным диалог с талибами, заявил Карасин - РИА Новости, 10.10.2024

В России считают важным диалог с талибами, заявил Карасин

Диалог с талибами ("Талибан")*, находящимися у власти в Афганистане, представляется важным для поддержания мира в Центральной Азии, заявил глава комитета Совета РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:39

2024-10-10T09:39

2024-10-10T10:15

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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Диалог с талибами ("Талибан")*, находящимися у власти в Афганистане, представляется важным для поддержания мира в Центральной Азии, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. "Сложная ситуация, сложившаяся в Афганистане, - результат 20-летнего присутствия американцев и попыток навязать афганскому народу чуждые ему стандарты политического устройства. Представляется важным продолжение диалога с находящимся у власти движением талибов с целью поддержания мира и стабильности в Центральной Азии", - сказал Карасин в ходе круглого стола "Региональная безопасность в Центральной Азии в контексте глобальной геополитической обстановки", проходящего в рамках VIII Межпарламентского форума "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций. В Афганистане с конца лета 2021 года у власти находится движение "Талибан"*. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа 2021 года из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976320959.html

https://ria.ru/20241004/taliby-1976394555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

афганистан, россия, центральная азия, григорий карасин, замир кабулов, александр бортников, талибан, оон, совет федерации рф, в мире