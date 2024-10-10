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В России считают важным диалог с талибами, заявил Карасин - РИА Новости, 10.10.2024
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09:39 10.10.2024 (обновлено: 10:15 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/karasin-1977336078.html
В России считают важным диалог с талибами, заявил Карасин
В России считают важным диалог с талибами, заявил Карасин - РИА Новости, 10.10.2024
В России считают важным диалог с талибами, заявил Карасин
Диалог с талибами ("Талибан")*, находящимися у власти в Афганистане, представляется важным для поддержания мира в Центральной Азии, заявил глава комитета Совета РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:39
2024-10-10T10:15
афганистан
россия
центральная азия
григорий карасин
замир кабулов
александр бортников
талибан
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Диалог с талибами ("Талибан")*, находящимися у власти в Афганистане, представляется важным для поддержания мира в Центральной Азии, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. "Сложная ситуация, сложившаяся в Афганистане, - результат 20-летнего присутствия американцев и попыток навязать афганскому народу чуждые ему стандарты политического устройства. Представляется важным продолжение диалога с находящимся у власти движением талибов с целью поддержания мира и стабильности в Центральной Азии", - сказал Карасин в ходе круглого стола "Региональная безопасность в Центральной Азии в контексте глобальной геополитической обстановки", проходящего в рамках VIII Межпарламентского форума "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций. В Афганистане с конца лета 2021 года у власти находится движение "Талибан"*. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа 2021 года из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976320959.html
https://ria.ru/20241004/taliby-1976394555.html
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афганистан, россия, центральная азия, григорий карасин, замир кабулов, александр бортников, талибан, оон, совет федерации рф, в мире
Афганистан, Россия, Центральная Азия, Григорий Карасин, Замир Кабулов, Александр Бортников, Талибан, ООН, Совет Федерации РФ, В мире
В России считают важным диалог с талибами, заявил Карасин

Сенатор Карасин: в России считают важным диалог с талибами для поддержания мира

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану
Участники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Участники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Диалог с талибами ("Талибан")*, находящимися у власти в Афганистане, представляется важным для поддержания мира в Центральной Азии, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Сложная ситуация, сложившаяся в Афганистане, - результат 20-летнего присутствия американцев и попыток навязать афганскому народу чуждые ему стандарты политического устройства. Представляется важным продолжение диалога с находящимся у власти движением талибов с целью поддержания мира и стабильности в Центральной Азии", - сказал Карасин в ходе круглого стола "Региональная безопасность в Центральной Азии в контексте глобальной геополитической обстановки", проходящего в рамках VIII Межпарламентского форума "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бортников оценил взаимодействие стран СНГ с талибами
4 октября, 11:05
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций.
В Афганистане с конца лета 2021 года у власти находится движение "Талибан"*. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа 2021 года из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Участники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Террористический статус мешает отношениям с Москвой, заявили талибы
4 октября, 15:34
 
АфганистанРоссияЦентральная АзияГригорий КарасинЗамир КабуловАлександр БортниковТалибанООНСовет Федерации РФВ мире
 
 
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