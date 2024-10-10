https://ria.ru/20241010/karas-1977414403.html
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.10.2024
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов
Боевик запрещенного в РФ полка "Азов"* Виктор Карась** внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:46
2024-10-10T15:46
2024-10-10T15:46
россия
черкассы
черкасская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ полка "Азов"* Виктор Карась** внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Карась Виктор Сергеевич**, 09.05.1985 года рождения, город Черкассы Черкасской области Украины", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Террористическая организация, запрещена в России** Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черкассы, черкасская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Черкассы, Черкасская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес боевика "Азова" Карася в перечень террористов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ полка "Азов"* Виктор Карась** внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
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"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Карась Виктор Сергеевич**, 09.05.1985 года рождения, город Черкассы Черкасской области Украины", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России