Рейтинг@Mail.ru
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/karas-1977414403.html
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.10.2024
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов
Боевик запрещенного в РФ полка "Азов"* Виктор Карась** внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:46
2024-10-10T15:46
россия
черкассы
черкасская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936724927_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_4674e59a6b78732787013881dedb1969.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ полка "Азов"* Виктор Карась** внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Карась Виктор Сергеевич**, 09.05.1985 года рождения, город Черкассы Черкасской области Украины", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Террористическая организация, запрещена в России** Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20241010/bloger-1977408875.html
россия
черкассы
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936724927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bdf7aa17bd3bb0e6c275baf48057931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черкассы, черкасская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Черкассы, Черкасская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес боевика "Азова" Карася в перечень террористов

© iStock.com / PoikeПредприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© iStock.com / Poike
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ полка "Азов"* Виктор Карась** внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Карась Виктор Сергеевич**, 09.05.1985 года рождения, город Черкассы Черкасской области Украины", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Террористическая организация, запрещена в России
** Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России
Раджабзода Салмон Джумабой - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов
Вчера, 15:33
 
РоссияЧеркассыЧеркасская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала