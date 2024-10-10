https://ria.ru/20241010/karas-1977414403.html

Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов

Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.10.2024

Боевика "Азова"* Карася** внесли в перечень террористов и экстремистов

Боевик запрещенного в РФ полка "Азов"* Виктор Карась** внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:46

2024-10-10T15:46

2024-10-10T15:46

россия

черкассы

черкасская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ полка "Азов"* Виктор Карась** внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Карась Виктор Сергеевич**, 09.05.1985 года рождения, город Черкассы Черкасской области Украины", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Террористическая организация, запрещена в России** Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20241010/bloger-1977408875.html

россия

черкассы

черкасская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, черкассы, черкасская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия