https://ria.ru/20241010/kaliningrad-1977470600.html

В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении

В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении - РИА Новости, 10.10.2024

В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении

Сотрудница структуры Минцифры в Калининграде подозревается в хищении денежных средств из фонда заработной платы на сумму больше миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:19

2024-10-10T19:19

2024-10-10T19:19

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КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости. Сотрудница структуры Минцифры в Калининграде подозревается в хищении денежных средств из фонда заработной платы на сумму больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сотрудниками ОЭБиПК города Калининграда совместно с коллегами из регионального УФСБ РФ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 46-летней сотрудницы ГАУ КО "Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности" к мошенничеству, совершенному организованной группой либо в особо крупном размере. "По данным правоохранительных органов, с 2020 по 2022 годы подозреваемая, используя служебное положение, завладела денежными средствами в сумме более 1,1 миллиона рублей, перешедшими после выделения в фонд заработной платы ныне ликвидированного центра, учредителем которого являлось министерство цифровых технологий и связи Калининградской области", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

https://ria.ru/20240927/sanktsii-1975003355.html

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происшествия, калининград, россия