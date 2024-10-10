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В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении - РИА Новости, 10.10.2024
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19:19 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kaliningrad-1977470600.html
В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении
В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении - РИА Новости, 10.10.2024
В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении
Сотрудница структуры Минцифры в Калининграде подозревается в хищении денежных средств из фонда заработной платы на сумму больше миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:19
2024-10-10T19:19
происшествия
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости. Сотрудница структуры Минцифры в Калининграде подозревается в хищении денежных средств из фонда заработной платы на сумму больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сотрудниками ОЭБиПК города Калининграда совместно с коллегами из регионального УФСБ РФ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 46-летней сотрудницы ГАУ КО "Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности" к мошенничеству, совершенному организованной группой либо в особо крупном размере. "По данным правоохранительных органов, с 2020 по 2022 годы подозреваемая, используя служебное положение, завладела денежными средствами в сумме более 1,1 миллиона рублей, перешедшими после выделения в фонд заработной платы ныне ликвидированного центра, учредителем которого являлось министерство цифровых технологий и связи Калининградской области", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
https://ria.ru/20240927/sanktsii-1975003355.html
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении

Сотрудницу Минцифры в Калининграде подозревают в хищении денег из фонда зарплаты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости. Сотрудница структуры Минцифры в Калининграде подозревается в хищении денежных средств из фонда заработной платы на сумму больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудниками ОЭБиПК города Калининграда совместно с коллегами из регионального УФСБ РФ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 46-летней сотрудницы ГАУ КО "Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности" к мошенничеству, совершенному организованной группой либо в особо крупном размере.
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"По данным правоохранительных органов, с 2020 по 2022 годы подозреваемая, используя служебное положение, завладела денежными средствами в сумме более 1,1 миллиона рублей, перешедшими после выделения в фонд заработной платы ныне ликвидированного центра, учредителем которого являлось министерство цифровых технологий и связи Калининградской области", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
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