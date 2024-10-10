https://ria.ru/20241010/ka-52m-1977318090.html

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ под Курском

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ под Курском - РИА Новости, 10.10.2024

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ под Курском

Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:22

2024-10-10T05:22

2024-10-10T05:22

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении ведомства. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - заключили в Минобороны.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф