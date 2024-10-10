https://ria.ru/20241010/ka-52m-1977318090.html
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ под Курском
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ под Курском - РИА Новости, 10.10.2024
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ под Курском
Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:22
2024-10-10T05:22
2024-10-10T05:22
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении ведомства. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - заключили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ под Курском
Минобороны: вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении ведомства.
После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - заключили в Минобороны.