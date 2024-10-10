Рейтинг@Mail.ru
На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/jamal-1977358229.html
На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета
На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета - РИА Новости, 10.10.2024
На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета
Уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после ранения девочки из пневматического пистолета в одной из РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:00
2024-10-10T12:00
происшествия
россия
новый уренгой
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_64d6f8dd6a6d842f324f4443a69198bf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после ранения девочки из пневматического пистолета в одной из школ Нового Уренгоя, сообщило управление СК РФ по Ямалу. Ранее в окружном департаменте образования РИА Новости сообщили, что старшеклассник пронес в школу купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. В результате неосторожного обращения произошел выстрел в пол, рикошетом была задета девочка. "Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)… В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - говорится в сообщении. Как добавили в ведомстве, пистолет выстрелил внутри сумки школьника. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу с ссадиной на щеке, оснований для ее госпитализации нет, уточнили в СУСК.
https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html
россия
новый уренгой
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_29:0:1452:1067_1920x0_80_0_0_f68c17ef3ddda967048aeeccb9579ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новый уренгой, ямал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новый Уренгой, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета

СК возбудил уголовное дело после ранения девочки из пистолета в школе на Ямале

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России
Сотрудник ГСУ СК России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после ранения девочки из пневматического пистолета в одной из школ Нового Уренгоя, сообщило управление СК РФ по Ямалу.
Ранее в окружном департаменте образования РИА Новости сообщили, что старшеклассник пронес в школу купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. В результате неосторожного обращения произошел выстрел в пол, рикошетом была задета девочка.
"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)… В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, пистолет выстрелил внутри сумки школьника. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу с ссадиной на щеке, оснований для ее госпитализации нет, уточнили в СУСК.
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета
19 марта, 20:32
 
ПроисшествияРоссияНовый УренгойЯмалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала