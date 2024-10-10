https://ria.ru/20241010/jamal-1977358229.html

На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета

На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета - РИА Новости, 10.10.2024

На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета

Уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после ранения девочки из пневматического пистолета в одной из РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:00

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происшествия

россия

новый уренгой

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после ранения девочки из пневматического пистолета в одной из школ Нового Уренгоя, сообщило управление СК РФ по Ямалу. Ранее в окружном департаменте образования РИА Новости сообщили, что старшеклассник пронес в школу купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. В результате неосторожного обращения произошел выстрел в пол, рикошетом была задета девочка. "Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)… В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - говорится в сообщении. Как добавили в ведомстве, пистолет выстрелил внутри сумки школьника. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу с ссадиной на щеке, оснований для ее госпитализации нет, уточнили в СУСК.

https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html

россия

новый уренгой

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происшествия, россия, новый уренгой, ямал, следственный комитет россии (ск рф)