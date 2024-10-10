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На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета
На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета - РИА Новости, 10.10.2024
На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета
Уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после ранения девочки из пневматического пистолета в одной из РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:00
2024-10-10T12:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после ранения девочки из пневматического пистолета в одной из школ Нового Уренгоя, сообщило управление СК РФ по Ямалу. Ранее в окружном департаменте образования РИА Новости сообщили, что старшеклассник пронес в школу купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. В результате неосторожного обращения произошел выстрел в пол, рикошетом была задета девочка. "Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)… В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - говорится в сообщении. Как добавили в ведомстве, пистолет выстрелил внутри сумки школьника. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу с ссадиной на щеке, оснований для ее госпитализации нет, уточнили в СУСК.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, новый уренгой, ямал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новый Уренгой, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ямале возбудили дело после ранения девочки из пневматического пистолета
СК возбудил уголовное дело после ранения девочки из пистолета в школе на Ямале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после ранения девочки из пневматического пистолета в одной из школ Нового Уренгоя, сообщило управление СК РФ по Ямалу.
Ранее в окружном департаменте образования РИА Новости сообщили, что старшеклассник пронес в школу купленный на маркетплейсе пневматический пистолет. В результате неосторожного обращения произошел выстрел в пол, рикошетом была задета девочка.
"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)… В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, пистолет выстрелил внутри сумки школьника. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу с ссадиной на щеке, оснований для ее госпитализации нет, уточнили в СУСК.