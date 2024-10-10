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На Ямале школьник пронес в школу пневматический пистолет
На Ямале школьник пронес в школу пневматический пистолет - РИА Новости, 10.10.2024
На Ямале школьник пронес в школу пневматический пистолет
Старшеклассник пронес в школу Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа пневматический пистолет, выстрелил в пол, пуля рикошетом задела девочку,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:42
2024-10-10T11:42
2024-10-10T11:42
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Старшеклассник пронес в школу Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа пневматический пистолет, выстрелил в пол, пуля рикошетом задела девочку, сообщили РИА Новости в окружном департаменте образования. "Старшеклассник пронес в школу пневматический пистолет, по предварительным данным, купленный на маркетплейсе. В результате неосторожного обращения произошел выстрел в пол, рикошетом была задета девочка. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала собеседница агентства. В ведомстве добавили, что на месте работают правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html
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происшествия, ямал, новый уренгой
Происшествия, Ямал, Новый Уренгой
На Ямале школьник пронес в школу пневматический пистолет
На Ямале школьник пронес в школу пневматический пистолет и выстрелил в пол
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Старшеклассник пронес в школу Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа пневматический пистолет, выстрелил в пол, пуля рикошетом задела девочку, сообщили РИА Новости в окружном департаменте образования.
"Старшеклассник пронес в школу пневматический пистолет, по предварительным данным, купленный на маркетплейсе. В результате неосторожного обращения произошел выстрел в пол, рикошетом была задета девочка. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве добавили, что на месте работают правоохранительные органы.