ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе
ООН: Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении населения Газы, своими непрекращающимися нападениями на медицинский персонал и медицинские объекты, говорится в докладе независимой международной следственной комиссия ООН по оккупированной Палестинской территории.
Совет ООН по правам человека 27 мая 2021 года поручил этой комиссии расследовать на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле все предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и все предполагаемые нарушения и злоупотребления международным правом в области прав человека, имевшие место до и после 13 апреля 2021 года.
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе
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"Израиль проводит согласованную политику по разрушению системы здравоохранения Газы в рамках более широкого наступления на Газу, совершая военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении путем безжалостных и преднамеренных нападений на медицинский персонал и учреждения", - сказано в документе.
В ООН сочли, что израильские силы безопасности преднамеренно убивали, задерживали и пытали медицинский персонал и обстреливали медицинские транспортные средства, одновременно усиливая свою блокаду Газы и ограничивая разрешение на выезд с территории для оказания медицинской помощи.
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"Израиль должен немедленно прекратить беспрецедентное беспричинное разрушение медицинских учреждений в Газе. Нападая на медицинские учреждения, Израиль наносит удар по самому праву на здоровье, что в долгосрочной перспективе оказывает значительное негативное воздействие на гражданское население. В частности, дети больше всего пострадали от этих нападений, страдая как прямо, так и косвенно от краха системы здравоохранения", - приводятся в докладе слова председателя комиссии Нави Пиллэй.
Члены комиссии ООН также считают, что нападения на медицинские учреждения в Газе, особенно на те, которые оказывают педиатрическую помощь и помощь новорожденным, привели к неисчислимым страданиям детей-пациентов, включая новорожденных.
"Продолжая эти нападения, Израиль нарушил право детей на жизнь, отказал детям в доступе к базовому медицинскому обслуживанию и преднамеренно создал условия жизни, которые привели к уничтожению поколений палестинских детей и, возможно, всего палестинского народа как группы", - подчёркивается в документе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.