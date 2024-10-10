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ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе - РИА Новости, 10.10.2024
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16:34 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/izrail-1977431318.html
ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе
ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе - РИА Новости, 10.10.2024
ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе
Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении населения Газы, своими непрекращающимися нападениями на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:34
2024-10-10T16:34
в мире
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восточный иерусалим
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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении населения Газы, своими непрекращающимися нападениями на медицинский персонал и медицинские объекты, говорится в докладе независимой международной следственной комиссия ООН по оккупированной Палестинской территории. Совет ООН по правам человека 27 мая 2021 года поручил этой комиссии расследовать на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле все предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и все предполагаемые нарушения и злоупотребления международным правом в области прав человека, имевшие место до и после 13 апреля 2021 года. "Израиль проводит согласованную политику по разрушению системы здравоохранения Газы в рамках более широкого наступления на Газу, совершая военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении путем безжалостных и преднамеренных нападений на медицинский персонал и учреждения", - сказано в документе. В ООН сочли, что израильские силы безопасности преднамеренно убивали, задерживали и пытали медицинский персонал и обстреливали медицинские транспортные средства, одновременно усиливая свою блокаду Газы и ограничивая разрешение на выезд с территории для оказания медицинской помощи. "Израиль должен немедленно прекратить беспрецедентное беспричинное разрушение медицинских учреждений в Газе. Нападая на медицинские учреждения, Израиль наносит удар по самому праву на здоровье, что в долгосрочной перспективе оказывает значительное негативное воздействие на гражданское население. В частности, дети больше всего пострадали от этих нападений, страдая как прямо, так и косвенно от краха системы здравоохранения", - приводятся в докладе слова председателя комиссии Нави Пиллэй. Члены комиссии ООН также считают, что нападения на медицинские учреждения в Газе, особенно на те, которые оказывают педиатрическую помощь и помощь новорожденным, привели к неисчислимым страданиям детей-пациентов, включая новорожденных. "Продолжая эти нападения, Израиль нарушил право детей на жизнь, отказал детям в доступе к базовому медицинскому обслуживанию и преднамеренно создал условия жизни, которые привели к уничтожению поколений палестинских детей и, возможно, всего палестинского народа как группы", - подчёркивается в документе. По данным ВОЗ, в период с 7 октября 2023 года по 10 октября 2024 года в Палестине было совершено 1128 нападений на медицинские объекты, в результате которых 779 человек погибли и 1090 получили ранения. По меньшей мере 557 медицинских объектов были повреждены или разрушены. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html
https://ria.ru/20240429/gaza-1943080408.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, палестина, нави пиллэй, оон, хамас, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Палестина, Нави Пиллэй, ООН, ХАМАС, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе

ООН: Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении населения Газы, своими непрекращающимися нападениями на медицинский персонал и медицинские объекты, говорится в докладе независимой международной следственной комиссия ООН по оккупированной Палестинской территории.
Совет ООН по правам человека 27 мая 2021 года поручил этой комиссии расследовать на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле все предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и все предполагаемые нарушения и злоупотребления международным правом в области прав человека, имевшие место до и после 13 апреля 2021 года.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе
12 июня, 10:12
«
"Израиль проводит согласованную политику по разрушению системы здравоохранения Газы в рамках более широкого наступления на Газу, совершая военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении путем безжалостных и преднамеренных нападений на медицинский персонал и учреждения", - сказано в документе.
В ООН сочли, что израильские силы безопасности преднамеренно убивали, задерживали и пытали медицинский персонал и обстреливали медицинские транспортные средства, одновременно усиливая свою блокаду Газы и ограничивая разрешение на выезд с территории для оказания медицинской помощи.
«
"Израиль должен немедленно прекратить беспрецедентное беспричинное разрушение медицинских учреждений в Газе. Нападая на медицинские учреждения, Израиль наносит удар по самому праву на здоровье, что в долгосрочной перспективе оказывает значительное негативное воздействие на гражданское население. В частности, дети больше всего пострадали от этих нападений, страдая как прямо, так и косвенно от краха системы здравоохранения", - приводятся в докладе слова председателя комиссии Нави Пиллэй.
Члены комиссии ООН также считают, что нападения на медицинские учреждения в Газе, особенно на те, которые оказывают педиатрическую помощь и помощь новорожденным, привели к неисчислимым страданиям детей-пациентов, включая новорожденных.
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"Продолжая эти нападения, Израиль нарушил право детей на жизнь, отказал детям в доступе к базовому медицинскому обслуживанию и преднамеренно создал условия жизни, которые привели к уничтожению поколений палестинских детей и, возможно, всего палестинского народа как группы", - подчёркивается в документе.
По данным ВОЗ, в период с 7 октября 2023 года по 10 октября 2024 года в Палестине было совершено 1128 нападений на медицинские объекты, в результате которых 779 человек погибли и 1090 получили ранения. По меньшей мере 557 медицинских объектов были повреждены или разрушены.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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