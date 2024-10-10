https://ria.ru/20241010/izrail-1977431318.html

ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе

ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе - РИА Новости, 10.10.2024

ООН обвинила Израиль в совершении военных преступлений против людей в Газе

Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении населения Газы, своими непрекращающимися нападениями на... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:34

2024-10-10T16:34

2024-10-10T16:34

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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении населения Газы, своими непрекращающимися нападениями на медицинский персонал и медицинские объекты, говорится в докладе независимой международной следственной комиссия ООН по оккупированной Палестинской территории. Совет ООН по правам человека 27 мая 2021 года поручил этой комиссии расследовать на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле все предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и все предполагаемые нарушения и злоупотребления международным правом в области прав человека, имевшие место до и после 13 апреля 2021 года. "Израиль проводит согласованную политику по разрушению системы здравоохранения Газы в рамках более широкого наступления на Газу, совершая военные преступления и преступления против человечности, заключающиеся в истреблении путем безжалостных и преднамеренных нападений на медицинский персонал и учреждения", - сказано в документе. В ООН сочли, что израильские силы безопасности преднамеренно убивали, задерживали и пытали медицинский персонал и обстреливали медицинские транспортные средства, одновременно усиливая свою блокаду Газы и ограничивая разрешение на выезд с территории для оказания медицинской помощи. "Израиль должен немедленно прекратить беспрецедентное беспричинное разрушение медицинских учреждений в Газе. Нападая на медицинские учреждения, Израиль наносит удар по самому праву на здоровье, что в долгосрочной перспективе оказывает значительное негативное воздействие на гражданское население. В частности, дети больше всего пострадали от этих нападений, страдая как прямо, так и косвенно от краха системы здравоохранения", - приводятся в докладе слова председателя комиссии Нави Пиллэй. Члены комиссии ООН также считают, что нападения на медицинские учреждения в Газе, особенно на те, которые оказывают педиатрическую помощь и помощь новорожденным, привели к неисчислимым страданиям детей-пациентов, включая новорожденных. "Продолжая эти нападения, Израиль нарушил право детей на жизнь, отказал детям в доступе к базовому медицинскому обслуживанию и преднамеренно создал условия жизни, которые привели к уничтожению поколений палестинских детей и, возможно, всего палестинского народа как группы", - подчёркивается в документе. По данным ВОЗ, в период с 7 октября 2023 года по 10 октября 2024 года в Палестине было совершено 1128 нападений на медицинские объекты, в результате которых 779 человек погибли и 1090 получили ранения. По меньшей мере 557 медицинских объектов были повреждены или разрушены. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html

https://ria.ru/20240429/gaza-1943080408.html

https://ria.ru/20240524/izrail-1948207898.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, восточный иерусалим, палестина, нави пиллэй, оон, хамас, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году