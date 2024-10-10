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В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт - РИА Новости, 10.10.2024
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13:33 10.10.2024 (обновлено: 13:37 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/izrail-1977380641.html
В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт
В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт - РИА Новости, 10.10.2024
В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт
Силы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) и бойцы спецподразделения полиции "Гидоним 33" предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:33
2024-10-10T13:37
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Силы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) и бойцы спецподразделения полиции "Гидоним 33" предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, задержаны пятеро подозреваемых, завербованных ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила в четверг пресс-служба полиции. "Полицейские Центрального округа, бойцы спецподразделения "Гидоним 33" и силы ШАБАК предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, который планировался пятью жителями Тайбе, создавшими террористическую ячейку, связанную с ИГИЛ*", - говорится в сообщении. Торговый центр Азриэли в Тель-Авиве - один из старейших в городе, каждый день его посещают тысячи людей. Он расположен у основания трех башен, каждая из которых высотой более 150 метров. По данным полиции, пятеро граждан Израиля планировали теракт с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой, все участники группировки задержаны, а полицейские конфисковали у них оружие. Отмечается, что двое из задержанных придерживались идеологии ИГИЛ* и планировали отправиться в зону боевых действий, а также поддерживать связь с иностранными представителями террористов. Следствие выявило, что участники группировки просматривали видеозаписи с терактами в Сирии и обсуждали количество взрывчатки, которое необходимо для подрывал башен, у основания которых находится ТЦ. В пресс-службе добавили, что в ближайшие дни суд предъявит задержанным обвинение в серьезных преступлениях, связанных с безопасностью.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240703/izrail-1957148631.html
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в мире, тель-авив, россия, израиль, шабак
В мире, Тель-Авив, Россия, Израиль, ШАБАК
В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт

ШАБАК и полиция предотвратили теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Силы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) и бойцы спецподразделения полиции "Гидоним 33" предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, задержаны пятеро подозреваемых, завербованных ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила в четверг пресс-служба полиции.
"Полицейские Центрального округа, бойцы спецподразделения "Гидоним 33" и силы ШАБАК предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, который планировался пятью жителями Тайбе, создавшими террористическую ячейку, связанную с ИГИЛ*", - говорится в сообщении.
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Торговый центр Азриэли в Тель-Авиве - один из старейших в городе, каждый день его посещают тысячи людей. Он расположен у основания трех башен, каждая из которых высотой более 150 метров.
По данным полиции, пятеро граждан Израиля планировали теракт с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой, все участники группировки задержаны, а полицейские конфисковали у них оружие. Отмечается, что двое из задержанных придерживались идеологии ИГИЛ* и планировали отправиться в зону боевых действий, а также поддерживать связь с иностранными представителями террористов.
Следствие выявило, что участники группировки просматривали видеозаписи с терактами в Сирии и обсуждали количество взрывчатки, которое необходимо для подрывал башен, у основания которых находится ТЦ.
В пресс-службе добавили, что в ближайшие дни суд предъявит задержанным обвинение в серьезных преступлениях, связанных с безопасностью.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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