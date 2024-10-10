В Тель-Авиве предотвратили крупный теракт
ШАБАК и полиция предотвратили теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Силы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) и бойцы спецподразделения полиции "Гидоним 33" предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, задержаны пятеро подозреваемых, завербованных ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила в четверг пресс-служба полиции.
"Полицейские Центрального округа, бойцы спецподразделения "Гидоним 33" и силы ШАБАК предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, который планировался пятью жителями Тайбе, создавшими террористическую ячейку, связанную с ИГИЛ*", - говорится в сообщении.
Торговый центр Азриэли в Тель-Авиве - один из старейших в городе, каждый день его посещают тысячи людей. Он расположен у основания трех башен, каждая из которых высотой более 150 метров.
По данным полиции, пятеро граждан Израиля планировали теракт с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой, все участники группировки задержаны, а полицейские конфисковали у них оружие. Отмечается, что двое из задержанных придерживались идеологии ИГИЛ* и планировали отправиться в зону боевых действий, а также поддерживать связь с иностранными представителями террористов.
Следствие выявило, что участники группировки просматривали видеозаписи с терактами в Сирии и обсуждали количество взрывчатки, которое необходимо для подрывал башен, у основания которых находится ТЦ.
В пресс-службе добавили, что в ближайшие дни суд предъявит задержанным обвинение в серьезных преступлениях, связанных с безопасностью.
*Террористическая организация, запрещенная в России.