https://ria.ru/20241010/izrail-1977314889.html

США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг

США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг - РИА Новости, 10.10.2024

США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг

США предлагают Израилю ограничить масштаб ответного удара по Ирану в обмен на введение экономических санкций против Тегерана, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T04:05

2024-10-10T04:05

2024-10-10T04:05

в мире

израиль

сша

иран

джо байден

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США предлагают Израилю ограничить масштаб ответного удара по Ирану в обмен на введение экономических санкций против Тегерана, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, чиновники США опасаются, что удары по энергетической инфраструктуре Ирана могут "пошатнуть энергетические рынки". "Команда (президента США Джо) Байдена настаивает на том, чтобы Израиль ограничил свои ответные меры против Ирана... военными целями... США предлагают альтернативные варианты, такие как новый раунд экономических санкций", - говорится в сообщении со ссылкой на источники. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241010/izrail-1977311961.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

израиль

сша

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, иран, джо байден, обострение ситуации между ираном и израилем