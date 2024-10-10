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США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг - РИА Новости, 10.10.2024
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04:05 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/izrail-1977314889.html
США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг
США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг - РИА Новости, 10.10.2024
США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг
США предлагают Израилю ограничить масштаб ответного удара по Ирану в обмен на введение экономических санкций против Тегерана, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T04:05
2024-10-10T04:05
в мире
израиль
сша
иран
джо байден
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США предлагают Израилю ограничить масштаб ответного удара по Ирану в обмен на введение экономических санкций против Тегерана, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, чиновники США опасаются, что удары по энергетической инфраструктуре Ирана могут "пошатнуть энергетические рынки". "Команда (президента США Джо) Байдена настаивает на том, чтобы Израиль ограничил свои ответные меры против Ирана... военными целями... США предлагают альтернативные варианты, такие как новый раунд экономических санкций", - говорится в сообщении со ссылкой на источники. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977311961.html
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США предлагают Израилю ограничить масштаб удара по Ирану, сообщает Блумберг

Bloomberg: США предлагают Израилю ввести новые санкции против Тегерана

© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США предлагают Израилю ограничить масштаб ответного удара по Ирану в обмен на введение экономических санкций против Тегерана, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, чиновники США опасаются, что удары по энергетической инфраструктуре Ирана могут "пошатнуть энергетические рынки".
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Израиль нанес удар по иранскому заводу в Сирии
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"Команда (президента США Джо) Байдена настаивает на том, чтобы Израиль ограничил свои ответные меры против Ирана... военными целями... США предлагают альтернативные варианты, такие как новый раунд экономических санкций", - говорится в сообщении со ссылкой на источники.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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В миреИзраильСШАИранДжо БайденОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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