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Израиль нанес удар по иранскому заводу в Сирии

Израиль нанес удар по иранскому заводу в Сирии - РИА Новости, 10.10.2024

Израиль нанес удар по иранскому заводу в Сирии

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T02:22

2024-10-10T02:22

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ДАМАСК, 10 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости директор индустриального города Хесья Амер Халиль."Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья", — сказал Халиль.По его словам, удары продолжаются.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. По данным местных властей, обстрел обошелся без жертв среди мирного населения. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещали нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.Ранее в среду министр обороны Израиля Иов Галлант пообещал дать смертоносный точный и неожиданный ответ на ракетную атаку Ирана. Как подчеркнул глава минобороны, в Тегеране даже не поймут, что произошло.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

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в мире, сирия, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, иран