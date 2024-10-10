https://ria.ru/20241010/ivanov-1977453330.html
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны - РИА Новости, 10.10.2024
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны
Мосгорсуд признал законным продление до декабря срока ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:45
2024-10-10T17:45
2024-10-10T17:45
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до декабря срока ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным решение о продлении меры пресечения", - сказали в суде. Также суд оставил под арестом его предполагаемого соучастника бизнесмена Сергея Бородина. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет получение Иванову взяток на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html
https://ria.ru/20240917/sud-1973243281.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны
Мосгорсуд до декабря оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до декабря срока ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным решение о продлении меры пресечения", - сказали в суде.
Также суд оставил под арестом его предполагаемого соучастника бизнесмена Сергея Бородина
.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет получение Иванову взяток на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.