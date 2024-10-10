https://ria.ru/20241010/ivanov-1977453330.html

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны - РИА Новости, 10.10.2024

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны

Мосгорсуд признал законным продление до декабря срока ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:45

2024-10-10T17:45

2024-10-10T17:45

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до декабря срока ареста бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным решение о продлении меры пресечения", - сказали в суде. Также суд оставил под арестом его предполагаемого соучастника бизнесмена Сергея Бородина. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет получение Иванову взяток на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.

https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html

https://ria.ru/20240917/sud-1973243281.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов, сергей бородин