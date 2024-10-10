https://ria.ru/20241010/irkutsk-1977326125.html
В Иркутске выпал первый снег
В Иркутске выпал первый снег - РИА Новости, 10.10.2024
В Иркутске выпал первый снег
В Иркутске в четверг выпал первый снег, но уже днем в субботу воздух прогреется до +11°, сообщает Иркутский гидрометцентр. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:27
2024-10-10T08:27
2024-10-10T09:21
иркутск
общество
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ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости. В Иркутске в четверг выпал первый снег, но уже днем в субботу воздух прогреется до +11°, сообщает Иркутский гидрометцентр. В четверг ночью в Иркутске выпал первый снег, на улицах города, в скверах и парках он быстро таял, а вот в пригороде снежный покров сохраняется на крышах домов и еще зеленой траве. Но к субботе синоптики прогнозируют существенное потепление. По области в субботу "местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.., в южных районах +6,+11°", - говорится в сообщении. Впрочем, уже в воскресенье ночью в Иркутске вновь станет холодно до минус 5 градусов.
https://ria.ru/20240916/moskva-1973029928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, общество
В Иркутске выпал первый снег
В Иркутске выпал первый снег, но в выходные воздух прогреется до плюс 11
ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости.
В Иркутске в четверг выпал первый снег, но уже днем в субботу воздух прогреется до +11°, сообщает Иркутский гидрометцентр
.
В четверг ночью в Иркутске выпал первый снег, на улицах города, в скверах и парках он быстро таял, а вот в пригороде снежный покров сохраняется на крышах домов и еще зеленой траве. Но к субботе синоптики прогнозируют существенное потепление.
По области в субботу "местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.., в южных районах +6,+11°", - говорится в сообщении.
Впрочем, уже в воскресенье ночью в Иркутске вновь станет холодно до минус 5 градусов.