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В Иркутске выпал первый снег - РИА Новости, 10.10.2024
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08:27 10.10.2024 (обновлено: 09:21 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/irkutsk-1977326125.html
В Иркутске выпал первый снег
В Иркутске выпал первый снег - РИА Новости, 10.10.2024
В Иркутске выпал первый снег
В Иркутске в четверг выпал первый снег, но уже днем в субботу воздух прогреется до +11°, сообщает Иркутский гидрометцентр. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:27
2024-10-10T09:21
иркутск
общество
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ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости. В Иркутске в четверг выпал первый снег, но уже днем в субботу воздух прогреется до +11°, сообщает Иркутский гидрометцентр. В четверг ночью в Иркутске выпал первый снег, на улицах города, в скверах и парках он быстро таял, а вот в пригороде снежный покров сохраняется на крышах домов и еще зеленой траве. Но к субботе синоптики прогнозируют существенное потепление. По области в субботу "местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.., в южных районах +6,+11°", - говорится в сообщении. Впрочем, уже в воскресенье ночью в Иркутске вновь станет холодно до минус 5 градусов.
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иркутск, общество
Иркутск, Общество
В Иркутске выпал первый снег

В Иркутске выпал первый снег, но в выходные воздух прогреется до плюс 11

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарый дом на улице Коммунистическая в городе Иркутск
Старый дом на улице Коммунистическая в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Старый дом на улице Коммунистическая в городе Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости. В Иркутске в четверг выпал первый снег, но уже днем в субботу воздух прогреется до +11°, сообщает Иркутский гидрометцентр.
В четверг ночью в Иркутске выпал первый снег, на улицах города, в скверах и парках он быстро таял, а вот в пригороде снежный покров сохраняется на крышах домов и еще зеленой траве. Но к субботе синоптики прогнозируют существенное потепление.
По области в субботу "местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.., в южных районах +6,+11°", - говорится в сообщении.
Впрочем, уже в воскресенье ночью в Иркутске вновь станет холодно до минус 5 градусов.
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