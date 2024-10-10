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Глава МИД Ирана провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Глава МИД Ирана провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.10.2024
Глава МИД Ирана провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом на фоне тупика в переговорах о прекращении огня в РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T00:00
2024-10-10T00:00
2024-10-10T00:00
в мире
иран
ливан
израиль
аббас аракчи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
сектор газа
обострение ситуации между ираном и израилем
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ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом на фоне тупика в переговорах о прекращении огня в палестинском секторе Газа и Ливане, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. По его информации, наследный принц королевства и глава МИД Ирана во время встречи "рассмотрели отношения между двумя странами, последние региональные события и усилия, прилагаемые в этом отношении". На встрече, по данным агентства, также присутствовали саудовский министр обороны принц Халед бен Салман бен Абдель Азиз, министр иностранных дел Фейсал бен Фархан бен Абдалла и государственный министр, член кабинета министров и советник по национальной безопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Аракчи посетил Саудовскую Аравию, с которой Ирану удалось наладить отношения после долгого отсутствия всяких контактов только полтора года назад, на фоне тупика в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и Ливане, а также обострения конфликта между Израилем и Ираном после убийства в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации руководства союзника Ирана в Ливане - движения "Хезболлах". Израиль пригрозил ответом Ирану после предпринятого им обстрела территории Израиля.
https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html
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в мире, иран, ливан, израиль, аббас аракчи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), сектор газа, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Ливан, Израиль, Аббас Аракчи, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Сектор Газа, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Глава МИД Ирана провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
SPA: Аракчи провел переговоры с Мухаммедом бен Салманом