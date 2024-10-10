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ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке - РИА Новости, 11.10.2024
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19:24 10.10.2024 (обновлено: 00:29 11.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ipoteka-1977471370.html
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке - РИА Новости, 11.10.2024
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке
Банк России снял ограничение по полной стоимости ипотечного кредита, мера будет действовать до 31 марта следующего года, при этом не исключена ее полная отмена, РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-10T19:24
2024-10-11T00:29
экономика
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Банк России снял ограничение по полной стоимости ипотечного кредита, мера будет действовать до 31 марта следующего года, при этом не исключена ее полная отмена, сообщил ЦБ.Соответствующее решение по ПСК на строительство и покупку жилья или земельного участка принял совет директоров регулятора. Данное решение, как отметил ЦБ, позволит кредитным организациям отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финрынка, в том числе те, на которые повлияли изменения ключевой ставки, без риска нарушить закон по потолку ПСК.Благодаря этому, как считает регулятор, у заемщиков останется возможность получить ипотечные кредиты хотя и по более высоким ставкам, но без излишнего завышения стоимости жилья.
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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке

ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке до 31 марта 2025 г

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКонсультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в "Сбербанке"
Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в Сбербанке - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в "Сбербанке". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Банк России снял ограничение по полной стоимости ипотечного кредита, мера будет действовать до 31 марта следующего года, при этом не исключена ее полная отмена, сообщил ЦБ.
Соответствующее решение по ПСК на строительство и покупку жилья или земельного участка принял совет директоров регулятора. Данное решение, как отметил ЦБ, позволит кредитным организациям отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финрынка, в том числе те, на которые повлияли изменения ключевой ставки, без риска нарушить закон по потолку ПСК.
Благодаря этому, как считает регулятор, у заемщиков останется возможность получить ипотечные кредиты хотя и по более высоким ставкам, но без излишнего завышения стоимости жилья.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
ЦБ заявил о снижении доли ипотеки с низким первоначальным взносом
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ЭкономикаИпотекаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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