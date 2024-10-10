https://ria.ru/20241010/ipoteka-1977471370.html
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке - РИА Новости, 11.10.2024
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке
Банк России снял ограничение по полной стоимости ипотечного кредита, мера будет действовать до 31 марта следующего года, при этом не исключена ее полная отмена, РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-10T19:24
2024-10-10T19:24
2024-10-11T00:29
экономика
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Банк России снял ограничение по полной стоимости ипотечного кредита, мера будет действовать до 31 марта следующего года, при этом не исключена ее полная отмена, сообщил ЦБ.Соответствующее решение по ПСК на строительство и покупку жилья или земельного участка принял совет директоров регулятора. Данное решение, как отметил ЦБ, позволит кредитным организациям отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финрынка, в том числе те, на которые повлияли изменения ключевой ставки, без риска нарушить закон по потолку ПСК.Благодаря этому, как считает регулятор, у заемщиков останется возможность получить ипотечные кредиты хотя и по более высоким ставкам, но без излишнего завышения стоимости жилья.
https://realty.ria.ru/20240524/tsb-1948133996.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке
ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке до 31 марта 2025 г
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Банк России снял ограничение по полной стоимости ипотечного кредита, мера будет действовать до 31 марта следующего года, при этом не исключена ее полная отмена, сообщил ЦБ.
Соответствующее решение по ПСК на строительство и покупку жилья или земельного участка принял совет директоров регулятора. Данное решение, как отметил ЦБ, позволит кредитным организациям отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финрынка, в том числе те, на которые повлияли изменения ключевой ставки, без риска нарушить закон по потолку ПСК.
Благодаря этому, как считает регулятор, у заемщиков останется возможность получить ипотечные кредиты хотя и по более высоким ставкам, но без излишнего завышения стоимости жилья.