https://ria.ru/20241010/ipoteka-1977471370.html

ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке

ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке - РИА Новости, 11.10.2024

ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке

Банк России снял ограничение по полной стоимости ипотечного кредита, мера будет действовать до 31 марта следующего года, при этом не исключена ее полная отмена, РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-10T19:24

2024-10-10T19:24

2024-10-11T00:29

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Банк России снял ограничение по полной стоимости ипотечного кредита, мера будет действовать до 31 марта следующего года, при этом не исключена ее полная отмена, сообщил ЦБ.Соответствующее решение по ПСК на строительство и покупку жилья или земельного участка принял совет директоров регулятора. Данное решение, как отметил ЦБ, позволит кредитным организациям отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финрынка, в том числе те, на которые повлияли изменения ключевой ставки, без риска нарушить закон по потолку ПСК.Благодаря этому, как считает регулятор, у заемщиков останется возможность получить ипотечные кредиты хотя и по более высоким ставкам, но без излишнего завышения стоимости жилья.

https://realty.ria.ru/20240524/tsb-1948133996.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)