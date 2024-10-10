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В ГД внесут проект об упрощении признания инвалидами жителей новых регионов - РИА Новости, 10.10.2024
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02:14 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/invalidnost-1977311745.html
В ГД внесут проект об упрощении признания инвалидами жителей новых регионов
В ГД внесут проект об упрощении признания инвалидами жителей новых регионов - РИА Новости, 10.10.2024
В ГД внесут проект об упрощении признания инвалидами жителей новых регионов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат фракции СРЗП Алексей Чепа внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T02:14
2024-10-10T02:14
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
сергей миронов
алексей чепа
госдума рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат фракции СРЗП Алексей Чепа внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить порядок признания инвалидности для жителей новых регионов России, в частности признать действие документов об инвалидности, которые были выданы до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, бессрочным, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "Часть 2 статьи 12 Федерального закона от 17.02.2023 №18-ФЗ… изложить в следующей редакции: "2. Документы в связи с установлением инвалидности, которые выданы гражданину на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области или Украины до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, признаются действующими бессрочно", - сказано в тексте законопроекта. Как рассказал РИА Новости Миронов, документы, которые дают право на получение пенсий, социальных выплат и медицинской помощи, действовавшие в новых регионах на день их принятия в состав Российской Федерации, сегодня признаются действительными без ограничения срока действия, и аналогичная норма в свое время была принята в федеральное законодательство, касающееся вхождения в состав России Крыма и Севастополя. "Это были абсолютно верные решения, но почему-то это правило не работает, когда речь идет о подтверждении инвалидности жителей новых регионов РФ. По действующим нормам документы, которые были выданы для установления их инвалидности до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, признаются действительными лишь до 1 января 2026 года", - уточнил лидер эсеров. По его мнению, в корне неверна ситуация, когда граждане, которым статус инвалида был присвоен бессрочно до даты вхождения новых регионов в состав Российской Федерации, должны заново проходить медико-социальную экспертизу по российским стандартам после 1 января 2026 года. "Депутаты думской фракции "Справедливая Россия - За правду" считают такой подход в корне неправильным. По нашему мнению, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не должны подтверждать наличие инвалидности. Мы предлагаем освободить граждан от лишней волокиты и признать действие документов об инвалидности бессрочным, если они были выданы до 1 марта 2023 года и в них не был указан срок их действия", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20240927/invalidy-1974888313.html
https://ria.ru/20240905/invalidnost-1758209667.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, сергей миронов, алексей чепа, госдума рф
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Сергей Миронов, Алексей Чепа, Госдума РФ
В ГД внесут проект об упрощении признания инвалидами жителей новых регионов

В ГД предложат освободить жителей новых регионов от подтверждения инвалидности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат фракции СРЗП Алексей Чепа внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить порядок признания инвалидности для жителей новых регионов России, в частности признать действие документов об инвалидности, которые были выданы до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, бессрочным, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы.
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"Часть 2 статьи 12 Федерального закона от 17.02.2023 №18-ФЗ… изложить в следующей редакции: "2. Документы в связи с установлением инвалидности, которые выданы гражданину на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области или Украины до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, признаются действующими бессрочно", - сказано в тексте законопроекта.
Как рассказал РИА Новости Миронов, документы, которые дают право на получение пенсий, социальных выплат и медицинской помощи, действовавшие в новых регионах на день их принятия в состав Российской Федерации, сегодня признаются действительными без ограничения срока действия, и аналогичная норма в свое время была принята в федеральное законодательство, касающееся вхождения в состав России Крыма и Севастополя.
"Это были абсолютно верные решения, но почему-то это правило не работает, когда речь идет о подтверждении инвалидности жителей новых регионов РФ. По действующим нормам документы, которые были выданы для установления их инвалидности до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, признаются действительными лишь до 1 января 2026 года", - уточнил лидер эсеров.
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По его мнению, в корне неверна ситуация, когда граждане, которым статус инвалида был присвоен бессрочно до даты вхождения новых регионов в состав Российской Федерации, должны заново проходить медико-социальную экспертизу по российским стандартам после 1 января 2026 года.
"Депутаты думской фракции "Справедливая Россия - За правду" считают такой подход в корне неправильным. По нашему мнению, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не должны подтверждать наличие инвалидности. Мы предлагаем освободить граждан от лишней волокиты и признать действие документов об инвалидности бессрочным, если они были выданы до 1 марта 2023 года и в них не был указан срок их действия", - заключил Миронов.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСергей МироновАлексей ЧепаГосдума РФ
 
 
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