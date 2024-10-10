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СК запросил доклад об инциденте в школе в Усть-Илимске
СК запросил доклад об инциденте в школе в Усть-Илимске - РИА Новости, 10.10.2024
СК запросил доклад об инциденте в школе в Усть-Илимске
Глава СК РФ запросил доклад об инциденте в Усть-Илимске, где 14-летний подросток в школе избил пятиклассника, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:51
2024-10-10T07:51
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ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Глава СК РФ запросил доклад об инциденте в Усть-Илимске, где 14-летний подросток в школе избил пятиклассника, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранителями было установлено сообщению об инциденте, произошедшем 8 октября в школе Усть-Илимска. На видео, размещенном в соцсетях, 14-летний ученик 8-го класса наносит удары пятикласснику. Пострадавшему мальчику понадобилась помощь медиков. "По данному факту в следственном управлении СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки. Глава ведомства запросил у руководителя СУ СК России по Иркутской области Ситникова А.В. доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Проверку также проводят сотрудники прокуратуры, которым предстоит оценить исполнение законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, россия, иркутская область, усть-илимск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Усть-Илимск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК запросил доклад об инциденте в школе в Усть-Илимске
СК запросил доклад об инциденте в школе в Усть-Илимске, где избили пятиклассника
ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Глава СК РФ запросил доклад об инциденте в Усть-Илимске, где 14-летний подросток в школе избил пятиклассника, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранителями было установлено сообщению об инциденте, произошедшем 8 октября в школе Усть-Илимска. На видео, размещенном в соцсетях, 14-летний ученик 8-го класса наносит удары пятикласснику. Пострадавшему мальчику понадобилась помощь медиков.
"По данному факту в следственном управлении СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки. Глава ведомства запросил у руководителя СУ СК России по Иркутской области Ситникова А.В. доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Проверку также проводят сотрудники прокуратуры, которым предстоит оценить исполнение законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.