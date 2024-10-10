Рейтинг@Mail.ru
Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:28 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ii-1977407765.html
Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук
Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук - РИА Новости, 10.10.2024
Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук
Коэффициент умственного развития (IQ) искусственного интеллекта постепенно падает, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:28
2024-10-10T15:28
наука
технологии
арктика
михаил ковальчук
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968012647_0:191:3062:1913_1920x0_80_0_0_cbf498ad55f3359275357b5507ed2760.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Коэффициент умственного развития (IQ) искусственного интеллекта постепенно падает, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Ковальчук в четверг выступил с открытой лекцией на международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR-2024. "У нас приоритеты всегда на протяжении сотен лет развития (российской науки - ред.) одни и те же. Первое - это всегда голова, интеллект... А искусственный интеллект - это то, чему мы его научим", - сказал глава Курчатовского института. "Сегодня отмечается падение IQ искусственного интеллекта - почему? Потому что вначале его учили умные люди, а потом стали учить всякие странные люди. Поэтому его уровень отражает интеллект тех людей, которые его учили, это важное обстоятельство", - добавил Ковальчук. По его оценке, сейчас перед российской наукой стоит задача воспитывать творческих людей, одаренных "больше, чем когда бы то ни было".
https://ria.ru/20240910/ii-1971590000.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968012647_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_7b78c808a9d12057859dedf3810cf837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, арктика, михаил ковальчук, курчатовский институт
Наука, Технологии, Арктика, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук

Глава Курчатовского института: коэффициент умственного развития ИИ снижается

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Робот. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Коэффициент умственного развития (IQ) искусственного интеллекта постепенно падает, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Ковальчук в четверг выступил с открытой лекцией на международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR-2024.
«
"У нас приоритеты всегда на протяжении сотен лет развития (российской науки - ред.) одни и те же. Первое - это всегда голова, интеллект... А искусственный интеллект - это то, чему мы его научим", - сказал глава Курчатовского института.
"Сегодня отмечается падение IQ искусственного интеллекта - почему? Потому что вначале его учили умные люди, а потом стали учить всякие странные люди. Поэтому его уровень отражает интеллект тех людей, которые его учили, это важное обстоятельство", - добавил Ковальчук.
По его оценке, сейчас перед российской наукой стоит задача воспитывать творческих людей, одаренных "больше, чем когда бы то ни было".
Мужчина работает с ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Открытые библиотеки в сфере ИИ: как господдержка помогает разработчикам
10 сентября, 09:00
 
НаукаТехнологииАрктикаМихаил КовальчукКурчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала