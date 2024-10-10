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Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук
Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук - РИА Новости, 10.10.2024
Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук
Коэффициент умственного развития (IQ) искусственного интеллекта постепенно падает, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:28
2024-10-10T15:28
2024-10-10T15:28
наука
технологии
арктика
михаил ковальчук
курчатовский институт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Коэффициент умственного развития (IQ) искусственного интеллекта постепенно падает, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Ковальчук в четверг выступил с открытой лекцией на международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR-2024. "У нас приоритеты всегда на протяжении сотен лет развития (российской науки - ред.) одни и те же. Первое - это всегда голова, интеллект... А искусственный интеллект - это то, чему мы его научим", - сказал глава Курчатовского института. "Сегодня отмечается падение IQ искусственного интеллекта - почему? Потому что вначале его учили умные люди, а потом стали учить всякие странные люди. Поэтому его уровень отражает интеллект тех людей, которые его учили, это важное обстоятельство", - добавил Ковальчук. По его оценке, сейчас перед российской наукой стоит задача воспитывать творческих людей, одаренных "больше, чем когда бы то ни было".
https://ria.ru/20240910/ii-1971590000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, арктика, михаил ковальчук, курчатовский институт
Наука, Технологии, Арктика, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук
Глава Курчатовского института: коэффициент умственного развития ИИ снижается
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Коэффициент умственного развития (IQ) искусственного интеллекта постепенно падает, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Ковальчук в четверг выступил с открытой лекцией на международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики
и континентального шельфа OMR-2024.
«
"У нас приоритеты всегда на протяжении сотен лет развития (российской науки - ред.) одни и те же. Первое - это всегда голова, интеллект... А искусственный интеллект - это то, чему мы его научим", - сказал глава Курчатовского института.
"Сегодня отмечается падение IQ искусственного интеллекта - почему? Потому что вначале его учили умные люди, а потом стали учить всякие странные люди. Поэтому его уровень отражает интеллект тех людей, которые его учили, это важное обстоятельство", - добавил Ковальчук.
По его оценке, сейчас перед российской наукой стоит задача воспитывать творческих людей, одаренных "больше, чем когда бы то ни было".