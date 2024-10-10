https://ria.ru/20241010/ii-1977407765.html

Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук

Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук - РИА Новости, 10.10.2024

Коэффициент умственного развития ИИ падает, считает Ковальчук

Коэффициент умственного развития (IQ) искусственного интеллекта постепенно падает, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:28

2024-10-10T15:28

2024-10-10T15:28

наука

технологии

арктика

михаил ковальчук

курчатовский институт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Коэффициент умственного развития (IQ) искусственного интеллекта постепенно падает, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Ковальчук в четверг выступил с открытой лекцией на международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR-2024. "У нас приоритеты всегда на протяжении сотен лет развития (российской науки - ред.) одни и те же. Первое - это всегда голова, интеллект... А искусственный интеллект - это то, чему мы его научим", - сказал глава Курчатовского института. "Сегодня отмечается падение IQ искусственного интеллекта - почему? Потому что вначале его учили умные люди, а потом стали учить всякие странные люди. Поэтому его уровень отражает интеллект тех людей, которые его учили, это важное обстоятельство", - добавил Ковальчук. По его оценке, сейчас перед российской наукой стоит задача воспитывать творческих людей, одаренных "больше, чем когда бы то ни было".

https://ria.ru/20240910/ii-1971590000.html

арктика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, арктика, михаил ковальчук, курчатовский институт