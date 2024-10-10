Ракета HIMARS упала во дворе многоквартирного дома в Донецке
Ракета американской РСЗО "HIMARS" упала во дворе многоквартирного дома в Донецке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Ракета американской РСЗО "HIMARS" упала во дворе спального района в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета была обнаружена по улице Савченко. В момент падения вокруг находились люди и автомобили, однако повреждений и пострадавших не оказалось.
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"Был треск, увидели всплеск в небе, вспышки. Мы убежали в подъезд, он у нас все время открытый. Потом вышли и увидели ракету", - рассказала жительница дома Зинаида.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили РИА Новости, что найденный фрагмент ракеты соответствует американской РСЗО M-142 "HIMARS".
По сообщениям представительства, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 3 мирных жителя. Повреждено 2 жилых домостроения.