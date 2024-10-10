https://ria.ru/20241010/himars-1977488703.html

Ракета HIMARS упала во дворе многоквартирного дома в Донецке

Ракета HIMARS упала во дворе многоквартирного дома в Донецке - РИА Новости, 10.10.2024

Ракета HIMARS упала во дворе многоквартирного дома в Донецке

Ракета американской РСЗО "HIMARS" упала во дворе спального района в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:38

2024-10-10T22:38

2024-10-10T22:38

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донецк

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Ракета американской РСЗО "HIMARS" упала во дворе спального района в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Ракета была обнаружена по улице Савченко. В момент падения вокруг находились люди и автомобили, однако повреждений и пострадавших не оказалось. "Был треск, увидели всплеск в небе, вспышки. Мы убежали в подъезд, он у нас все время открытый. Потом вышли и увидели ракету", - рассказала жительница дома Зинаида. В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили РИА Новости, что найденный фрагмент ракеты соответствует американской РСЗО M-142 "HIMARS". По сообщениям представительства, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 3 мирных жителя. Повреждено 2 жилых домостроения.

https://ria.ru/20240630/snaryad-1956462467.html

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, донецк, украина