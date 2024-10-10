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СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2024
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14:23 10.10.2024 (обновлено: 14:42 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html
СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО
СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО
Россия оставит за собой значительную часть территорий Украины, пишет издание Hill. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:23
2024-10-10T14:42
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия оставит за собой значительную часть территорий Украины, пишет издание Hill.&quot;Горькая правда заключается в том, что чем бы ни закончились боевые действия, Россия наверняка оставит за собой часть украинской территории — причем, вероятно, значительную&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также признал, что украинцы не смогут силой вернуть освобожденные территории, а сам конфликт завершится за столом переговоров.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241010/vsu-1977368994.html
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политика, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО

Hill: Россия оставит за собой значительную часть территорий Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмового подразделения ВС РФ
Военнослужащие штурмового подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие штурмового подразделения ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия оставит за собой значительную часть территорий Украины, пишет издание Hill.
«

"Горькая правда заключается в том, что чем бы ни закончились боевые действия, Россия наверняка оставит за собой часть украинской территории — причем, вероятно, значительную", — говорится в материале.

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Обозреватель также признал, что украинцы не смогут силой вернуть освобожденные территории, а сам конфликт завершится за столом переговоров.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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