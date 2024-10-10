https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html

СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО

СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2024

СМИ раскрыли, чего лишится Украина в зоне СВО

Россия оставит за собой значительную часть территорий Украины, пишет издание Hill. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:23

2024-10-10T14:23

2024-10-10T14:42

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия оставит за собой значительную часть территорий Украины, пишет издание Hill."Горькая правда заключается в том, что чем бы ни закончились боевые действия, Россия наверняка оставит за собой часть украинской территории — причем, вероятно, значительную", — говорится в материале.Обозреватель также признал, что украинцы не смогут силой вернуть освобожденные территории, а сам конфликт завершится за столом переговоров.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241010/vsu-1977368994.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html

россия

украина

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политика, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины