https://ria.ru/20241010/hezbolly-1977334231.html

"Хезболла" за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля

"Хезболла" за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля - РИА Новости, 10.10.2024

"Хезболла" за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в среду провели 21 боевую операцию против армии Израиля на разных участках границы, заявила пресс-служба движения. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:29

2024-10-10T09:29

2024-10-10T09:29

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в среду провели 21 боевую операцию против армии Израиля на разных участках границы, заявила пресс-служба движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет военную базу Раам на юге Голанских высот", - говорится в одном из заявлений. "Хезболлах" в среду выявило попытки израильских диверсионных групп перейти границу на разных участках. В районе Рас-Накур группу израильские военных атаковали беспилотником. В ряде поселений, включая Амнун и город Цфат, места скоплений израильских военных были атакованы реактивной и ствольной артиллерией, заявило движение. В районе ливанского пограничного поселения Блида бойцы "Хезболлах" привели в действие заранее установленное взрывное устройство и вступили в прямое боестолкновение с группой израильских военных, которая, по заявлению движения, безуспешно пыталась перейти границу.

https://ria.ru/20241009/khezbolla-1977123589.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024