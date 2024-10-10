https://ria.ru/20241010/hezbolly-1977334231.html
"Хезболла" за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля
"Хезболла" за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля - РИА Новости, 10.10.2024
"Хезболла" за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в среду провели 21 боевую операцию против армии Израиля на разных участках границы, заявила пресс-служба движения. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:29
2024-10-10T09:29
2024-10-10T09:29
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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в среду провели 21 боевую операцию против армии Израиля на разных участках границы, заявила пресс-служба движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет военную базу Раам на юге Голанских высот", - говорится в одном из заявлений. "Хезболлах" в среду выявило попытки израильских диверсионных групп перейти границу на разных участках. В районе Рас-Накур группу израильские военных атаковали беспилотником. В ряде поселений, включая Амнун и город Цфат, места скоплений израильских военных были атакованы реактивной и ствольной артиллерией, заявило движение. В районе ливанского пограничного поселения Блида бойцы "Хезболлах" привели в действие заранее установленное взрывное устройство и вступили в прямое боестолкновение с группой израильских военных, которая, по заявлению движения, безуспешно пыталась перейти границу.
https://ria.ru/20241009/khezbolla-1977123589.html
https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975802388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля
"Хезболла" за сутки провела 21 операцию против ЦАХАЛ на Голанских высотах
БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в среду провели 21 боевую операцию против армии Израиля на разных участках границы, заявила пресс-служба движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет военную базу Раам на юге Голанских высот", - говорится в одном из заявлений.
"Хезболлах"
в среду выявило попытки израильских диверсионных групп перейти границу на разных участках. В районе Рас-Накур группу израильские военных атаковали беспилотником.
В ряде поселений, включая Амнун и город Цфат, места скоплений израильских военных были атакованы реактивной и ствольной артиллерией, заявило движение.
В районе ливанского пограничного поселения Блида бойцы "Хезболлах" привели в действие заранее установленное взрывное устройство и вступили в прямое боестолкновение с группой израильских военных, которая, по заявлению движения, безуспешно пыталась перейти границу.