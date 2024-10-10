https://ria.ru/20241010/hezbolla-1977395989.html
"Хезболла" атаковала израильский танк при попытке пересечь границу
"Хезболла" атаковала израильский танк при попытке пересечь границу - РИА Новости, 10.10.2024
"Хезболла" атаковала израильский танк при попытке пересечь границу
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало израильский танк при попытке пересечь границу, после нанесло удар по группам военных при попытке эвакуации РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:48
2024-10-10T14:48
2024-10-10T14:48
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало израильский танк при попытке пересечь границу, после нанесло удар по группам военных при попытке эвакуации раненых. "Бойцы исламского сопротивления уничтожили вражеский танк при попытке продвижения в направлении Рас-Накура, среди членов экипажа есть погибшие и раненые", - сообщается в заявлении пресс-службы движения. Как заявила пресс-служба, позже была организована засада, нанесен удар ракетами по эвакуационной группе израильских военных, которая прибыла в район Рас-Накуры для помощи раненым.
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" атаковала израильский танк при попытке пересечь границу
"Хезболлах" заявила, что атаковала израильский танк при попытке пересечь границу
БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало израильский танк при попытке пересечь границу, после нанесло удар по группам военных при попытке эвакуации раненых.
"Бойцы исламского сопротивления уничтожили вражеский танк при попытке продвижения в направлении Рас-Накура, среди членов экипажа есть погибшие и раненые", - сообщается в заявлении пресс-службы движения.
Как заявила пресс-служба, позже была организована засада, нанесен удар ракетами по эвакуационной группе израильских военных, которая прибыла в район Рас-Накуры для помощи раненым.