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Харрис обгоняет Трампа в пригородах, показал опрос - РИА Новости, 10.10.2024
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14:37 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/harris-1977394202.html
Харрис обгоняет Трампа в пригородах, показал опрос
Харрис обгоняет Трампа в пригородах, показал опрос - РИА Новости, 10.10.2024
Харрис обгоняет Трампа в пригородах, показал опрос
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обгоняет кандидата от республиканцев Дональда Трампа среди избирателей в пригородах, которые ранее в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:37
2024-10-10T14:37
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сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обгоняет кандидата от республиканцев Дональда Трампа среди избирателей в пригородах, которые ранее в большинстве симпатизировали Трампу, следует из результатов опросов агентства Рейтер и компании Ipsos. Как сообщает агентство, до того как действующий президент Джо Байден выбыл из президентской гонки, Трамп опережал его в соотношении 43% против 40% среди жителей пригородов, согласно опросам проведенным в июне и июле. Позднее уже Харрис начала сокращать разрыв, и в сентябре и октябре она опережала Трампа в соотношении 47% против 41% среди избирателей из пригородов. Тем не менее последние опросы показали, что американцы считают Трампа более надежным кандидатом по вопросам иммиграции и преступности. Опросы Рейтер и Ipsos также демонстрируют, что избиратели считают экономику первостепенным вопросом перед выборами, и в опросе, проведенном в октябре, 46% избирателей заявили, что Трамп - более подходящий кандидат с точки зрения экономики, чем Харрис, за которую высказались 38%. Последний опрос проводился с сентября по октябрь среди более шести тысяч избирателей. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240813/tramp-1965915186.html
https://ria.ru/20241002/kharris-1976042873.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис обгоняет Трампа в пригородах, показал опрос

Ipsos: Харрис обгоняет Трампа среди избирателей в пригородах

© AP Photo / John LocherПрезидентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис
Президентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / John Locher
Президентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обгоняет кандидата от республиканцев Дональда Трампа среди избирателей в пригородах, которые ранее в большинстве симпатизировали Трампу, следует из результатов опросов агентства Рейтер и компании Ipsos.
Как сообщает агентство, до того как действующий президент Джо Байден выбыл из президентской гонки, Трамп опережал его в соотношении 43% против 40% среди жителей пригородов, согласно опросам проведенным в июне и июле. Позднее уже Харрис начала сокращать разрыв, и в сентябре и октябре она опережала Трампа в соотношении 47% против 41% среди избирателей из пригородов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Отрыв между уровнем поддержки Трампа и Харрис сократился, показал опрос
13 августа, 13:42
Тем не менее последние опросы показали, что американцы считают Трампа более надежным кандидатом по вопросам иммиграции и преступности.
Опросы Рейтер и Ipsos также демонстрируют, что избиратели считают экономику первостепенным вопросом перед выборами, и в опросе, проведенном в октябре, 46% избирателей заявили, что Трамп - более подходящий кандидат с точки зрения экономики, чем Харрис, за которую высказались 38%.
Последний опрос проводился с сентября по октябрь среди более шести тысяч избирателей. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Камала Харрис и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Харрис обходит Трампа по популярности в колеблющихся штатах, показал опрос
2 октября, 21:18
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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