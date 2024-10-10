https://ria.ru/20241010/harris-1977394202.html

Харрис обгоняет Трампа в пригородах, показал опрос

Харрис обгоняет Трампа в пригородах, показал опрос - РИА Новости, 10.10.2024

Харрис обгоняет Трампа в пригородах, показал опрос

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обгоняет кандидата от республиканцев Дональда Трампа среди избирателей в пригородах, которые ранее в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:37

2024-10-10T14:37

2024-10-10T14:37

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обгоняет кандидата от республиканцев Дональда Трампа среди избирателей в пригородах, которые ранее в большинстве симпатизировали Трампу, следует из результатов опросов агентства Рейтер и компании Ipsos. Как сообщает агентство, до того как действующий президент Джо Байден выбыл из президентской гонки, Трамп опережал его в соотношении 43% против 40% среди жителей пригородов, согласно опросам проведенным в июне и июле. Позднее уже Харрис начала сокращать разрыв, и в сентябре и октябре она опережала Трампа в соотношении 47% против 41% среди избирателей из пригородов. Тем не менее последние опросы показали, что американцы считают Трампа более надежным кандидатом по вопросам иммиграции и преступности. Опросы Рейтер и Ipsos также демонстрируют, что избиратели считают экономику первостепенным вопросом перед выборами, и в опросе, проведенном в октябре, 46% избирателей заявили, что Трамп - более подходящий кандидат с точки зрения экономики, чем Харрис, за которую высказались 38%. Последний опрос проводился с сентября по октябрь среди более шести тысяч избирателей. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240813/tramp-1965915186.html

https://ria.ru/20241002/kharris-1976042873.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024