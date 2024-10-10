https://ria.ru/20241010/gutsul-1977472183.html

Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС

Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС - РИА Новости, 10.10.2024

Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала граждан страны, проживающих в России, проголосовать против вступления республики в Евросоюз. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:30

2024-10-10T19:30

2024-10-10T19:30

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молдавия

россия

евгения гуцул

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала граждан страны, проживающих в России, проголосовать против вступления республики в Евросоюз. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". "Я, если можно, воспользуюсь моментом и призову граждан, которые находятся на территории Российской Федерации..., выйти и проголосовать и, конечно же, в референдуме сделать свой выбор. Мы против изменений в конституции", - сказала Гуцул в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".

https://ria.ru/20241010/gutsul-1977466963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, евгения гуцул