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Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС - РИА Новости, 10.10.2024
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19:30 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/gutsul-1977472183.html
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС - РИА Новости, 10.10.2024
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала граждан страны, проживающих в России, проголосовать против вступления республики в Евросоюз. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:30
2024-10-10T19:30
в мире
молдавия
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала граждан страны, проживающих в России, проголосовать против вступления республики в Евросоюз. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". "Я, если можно, воспользуюсь моментом и призову граждан, которые находятся на территории Российской Федерации..., выйти и проголосовать и, конечно же, в референдуме сделать свой выбор. Мы против изменений в конституции", - сказала Гуцул в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".
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в мире, молдавия, россия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС

Гуцул призвала россиян проголосовать против вступления Молдавии в Евросоюз

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала граждан страны, проживающих в России, проголосовать против вступления республики в Евросоюз.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
«
"Я, если можно, воспользуюсь моментом и призову граждан, которые находятся на территории Российской Федерации..., выйти и проголосовать и, конечно же, в референдуме сделать свой выбор. Мы против изменений в конституции", - сказала Гуцул в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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В миреМолдавияРоссияЕвгения Гуцул
 
 
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