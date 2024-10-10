https://ria.ru/20241010/gutsul-1977472183.html
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС - РИА Новости, 10.10.2024
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала граждан страны, проживающих в России, проголосовать против вступления республики в Евросоюз. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:30
2024-10-10T19:30
2024-10-10T19:30
в мире
молдавия
россия
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963159522_0:95:3058:1816_1920x0_80_0_0_3ee8888353f3b25f31d2a0e69f81d1cb.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала граждан страны, проживающих в России, проголосовать против вступления республики в Евросоюз. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". "Я, если можно, воспользуюсь моментом и призову граждан, которые находятся на территории Российской Федерации..., выйти и проголосовать и, конечно же, в референдуме сделать свой выбор. Мы против изменений в конституции", - сказала Гуцул в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".
https://ria.ru/20241010/gutsul-1977466963.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963159522_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_6a7f6259d8ec5dc0594a0cfefa4fa85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС
Гуцул призвала россиян проголосовать против вступления Молдавии в Евросоюз