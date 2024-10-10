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Гуцул назвала блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции цензурой
Гуцул назвала блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции цензурой - РИА Новости, 10.10.2024
Гуцул назвала блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции цензурой
Блокировка Telegram-каналов молдавской оппозиции - это очередное проявление цензуры и давления со стороны властей страны, заявила в четверг глава Гагаузской... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:58
2024-10-10T18:58
2024-10-10T18:58
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Блокировка Telegram-каналов молдавской оппозиции - это очередное проявление цензуры и давления со стороны властей страны, заявила в четверг глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Ранее в четверг власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера оппозиционного блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика". При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". "Конечно, это очередная цензура, очередное давление, это блокировка доступа к информации, правильной информации для жителей Гагаузской автономии и для жителей Республики Молдова. И самое смехотворное это то, что официальная причина - это нарушение законодательства", - сказала Гуцул в эфире телеканала "Соловьев.LIVE". Она отметила, что авторы заблокированных Telegram-каналов при этом никаких уведомлений о нарушении законодательства не получали.
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в мире, молдавия, гагаузия, москва, евгения гуцул, илан шор, марина таубер, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, Молдавия, Гагаузия, Москва, Евгения Гуцул, Илан Шор, Марина Таубер, Санкции США против "России сегодня" и RT
Гуцул назвала блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции цензурой
Гуцул назвала блокировку Telegram-каналов оппозиции Молдавии проявлением цензуры