https://ria.ru/20241010/gutsul-1977466963.html

Гуцул назвала блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции цензурой

Гуцул назвала блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции цензурой - РИА Новости, 10.10.2024

Гуцул назвала блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции цензурой

Блокировка Telegram-каналов молдавской оппозиции - это очередное проявление цензуры и давления со стороны властей страны, заявила в четверг глава Гагаузской... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:58

2024-10-10T18:58

2024-10-10T18:58

в мире

молдавия

гагаузия

москва

евгения гуцул

илан шор

марина таубер

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Блокировка Telegram-каналов молдавской оппозиции - это очередное проявление цензуры и давления со стороны властей страны, заявила в четверг глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Ранее в четверг власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера оппозиционного блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика". При попытке перехода на данные каналы появляется надпись, что "этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". "Конечно, это очередная цензура, очередное давление, это блокировка доступа к информации, правильной информации для жителей Гагаузской автономии и для жителей Республики Молдова. И самое смехотворное это то, что официальная причина - это нарушение законодательства", - сказала Гуцул в эфире телеканала "Соловьев.LIVE". Она отметила, что авторы заблокированных Telegram-каналов при этом никаких уведомлений о нарушении законодательства не получали.

https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934819429.html

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в мире, молдавия, гагаузия, москва, евгения гуцул, илан шор, марина таубер, санкции сша против "россии сегодня" и rt