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Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 10.10.2024
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12:12 10.10.2024 (обновлено: 12:15 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/guterresh-1977362664.html
Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 10.10.2024
Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.10.2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин."Ещё когда находились мы в Нью-Йорке, Гутерреш встречался с министром (иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - ред.), он подтвердил, что он очень серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, то есть он подтвердил (свое участие)", - сказал агентству замглавы МИД на полях VIII Международной конференции омбудсменов.Ранее Вершинин, участвовавший в пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", сообщил о приглашении генсекретаря ООН на казанский саммит БРИКС.
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казань, оон, саммит брикс, брикс, антониу гутерреш, сергей вершинин, россия, в мире, нью-йорк (город), сергей лавров
Казань, ООН, Саммит БРИКС, БРИКС, Антониу Гутерреш, Сергей Вершинин, Россия, В мире, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров
Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани

МИД РФ: генсек ООН Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"Ещё когда находились мы в Нью-Йорке, Гутерреш встречался с министром (иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - ред.), он подтвердил, что он очень серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, то есть он подтвердил (свое участие)", - сказал агентству замглавы МИД на полях VIII Международной конференции омбудсменов.
Ранее Вершинин, участвовавший в пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", сообщил о приглашении генсекретаря ООН на казанский саммит БРИКС.
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