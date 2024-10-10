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Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 10.10.2024
Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:12
2024-10-10T12:12
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин."Ещё когда находились мы в Нью-Йорке, Гутерреш встречался с министром (иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - ред.), он подтвердил, что он очень серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, то есть он подтвердил (свое участие)", - сказал агентству замглавы МИД на полях VIII Международной конференции омбудсменов.Ранее Вершинин, участвовавший в пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", сообщил о приглашении генсекретаря ООН на казанский саммит БРИКС.
https://ria.ru/20241010/briks-1977320058.html
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Казань, ООН, Саммит БРИКС, БРИКС, Антониу Гутерреш, Сергей Вершинин, Россия, В мире, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров
Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
МИД РФ: генсек ООН Гутерреш подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани