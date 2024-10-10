https://ria.ru/20241010/gospodderzhka-1977430529.html
Семейный бизнес: господдержка помогает родителям и детям развить свое дело
Семейный бизнес: господдержка помогает родителям и детям развить свое дело - РИА Новости, 10.10.2024
Семейный бизнес: господдержка помогает родителям и детям развить свое дело
На сегодняшний день порядка 74% малого и среднего бизнеса в России составляют семейные компании. Такие данные приводят в Торгово-промышленной палате РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:55
2024-10-10T17:55
2024-10-10T17:55
твой бизнес
поддержка бизнеса
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
роскачество
россия
новгородская область
москва
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977431922_0:145:3382:2047_1920x0_80_0_0_dfdcc664283fe34b9c5a5bb17eff78fa.jpg
На сегодняшний день порядка 74% малого и среднего бизнеса в России составляют семейные компании. Такие данные приводят в Торгово-промышленной палате РФ.Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" доля семейного бизнеса в стране растет, а его участники все увереннее пользуются мерами господдержки, которые позволяют быстрее запустить дело.Шоколад как бизнес в жизни школьника"Началось все с мамы: она покупала нам шоколад и смотрела состав, а там – пальмовое масло и очень мало какао-бобов. В итоге она пошла на курсы шоколатье и вовлекла в дело меня", – рассказал РИА Новости 17-летний предприниматель из Пензенской области Александр Путилин.Сегодня он владелец мануфактуры "Сурский шоколад", где лакомства производят без белого сахара и лецитина. Когда начинал помогать маме, ему было 14.Роль мамы Марии Путилиной в общем деле пока велика. О поставках какао-бобов договаривается она. Также продвигает продукт в соцсетях, на маркетплейсе, придумывает новые вкусы. Шоколад-сочный апельсин, лаванда-лимон, лимон-имбирь, лемонграсс-жасмин, хвойный – вкусов много. Есть даже с пармезаном и фенхелем.Именно мама составила первый бизнес-план, чтобы получить средства на оборудование для домашней шоколадной мастерской по проекту "Социальный контракт" в рамках поддержки МСП."Когда я вошел в бизнес, мама передала "шоколад" мне. Подать заявку на грант для молодых предпринимателей тоже ее идея. Мы как раз доросли до того, что нужен цех. Я к тому времени прошел обучение по программе "Азбука предпринимателя" в центре "Мой бизнес" и получил грант – 486 тысяч. Мы купили меланжеры, дробилки, сделали ремонт в помещении для цеха", – уточнил Александр.Как мамин бизнес изменил планы дочериПредприниматель из Ленобласти Елена Селезнева запустила линейку школьной одежды в 2017 году. К этому Елена шла 11 лет. Будучи технологом швейного производства, в 2006-м оформила ИП – ее цех отшивал чужие бренды. Позже организовала ателье, а попав в госпроект бизнес-акселерации, решила создать свой бренд детской одежды "ЛисВардс"."Когда мы запускали свою линейку школьной формы, дочь училась в шестом классе. Она и прежде, считай, росла в цехе, но к шитью интереса не проявляла. Она художница. К семейному делу мы ее, конечно, все равно привлекали – с девятого класса Стефания в магазине у нас работала. А вот учиться хотела на мультимедиа-дизайн, но я стала ей намекать, что лучше пойти на дизайн костюма", – рассказала Елена Селезнева РИА Новости.Сейчас Стефания – студентка университета дизайна. Еще во время пандемии она помогла вывести бизнес на маркетплейс. Сама оформила карточки на товар, занялась аналитикой продаж и продвижения. Позже окончила "Школу молодого предпринимателя" в центре "Мой бизнес" и в 18 лет оформила ИП."Сейчас уже почти все модели Стефания придумывает. Подбор коллекции, пиар – все на ней. Она хорошо понимает, что такое товар-локомотив, что пойдет, что нет – все просчитывает заранее", – поделилась Елена.Сегодня у компании большой ассортимент одежды. Есть одежда для детей с нестандартными размерами – в 2018 году с этой линейкой Елена Селезнева победила в федеральном конкурсе "Инновационный бизнес-навигатор", организованного по программе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".Со временем бизнес изменился: вместо швейного цеха оборудовали экспериментальный для разработки новых моделей и пошива образцов. Объемы теперь отдают на аутсорс."Сейчас развиваем страницу в соцсети, открыли шоу-рум в офисе компании, сотрудничаем с детским театром моды. А недавно случилось огромное событие для компании и для меня лично – благодаря фонду МСП наша коллекция теперь представлена в Большом Гостином Дворе – старейшем универмаге Петербурга. О таком можно только мечтать!" – сказала Елена.Наука и семейный бизнес: два в одном"Роль моей мамы в нашем семейном деле – огромная!", – заверил РИА Новости студент из Астрахани Никита Толстов. Мама и сын создали в акваферму. Сегодня компания TOLSTOV GREEN GROUP ("Толстов грин груп") выращивает осетровых вместе с салатными культурами способом аквапоники. Экосистему, не требующую обработки "химией", придумал сам Никита и получил на нее патент."В 15 лет я уже хотел заниматься сельским хозяйством будущего. Ходил в школьный кружок по аквапонике и однажды принес домой шкаф. Начал сажать в нем семена, микрозелень, а позже при поддержке мамы мы открыли ИП по выращиванию рыб и растений, начали работать с кафе и ресторанами. До 18 лет бизнес был оформлен на маму, а сейчас владельцами являемся мы оба", – рассказал он РИА Новости.Первая акватеплица, по его словам, была построена на средства льготного займа от Фонда поддержки МСП. Позже семья выиграла грант "Агростартап" – также по программе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство"."В прошлом году мы завоевали золотую медаль на выставке "Золотая осень" за проект "Агростартап", а мама – Наталья Толстова – получила диплом победителя регионального конкурса "Предприниматель года". В этом году я стал финалистом премии "Россия – страна возможностей" в номинации "Наука и технологии"", – поделился предприниматель.В семейном тандеме Толстовых мама решает управленческие задачи на месте, а Никита отвечает за науку, новые проекты и медиасопровождение.От домашних рецептов к рынку: семейное производство косметикиДля Ксении Лазаренко все началось с декретного отпуска: чтобы внести разнообразие в период ухода за детьми, она решила, что пришло время найти ответы на вопросы, которые занимали ее на протяжении нескольких лет."В доме моих родителей всегда было много различных кремов, тоников, масок и прочих средств. Как-то раз мама, увидев, как я снова перебираю свое богатство на косметическом столике, спросила: "А не хочешь понять, что входит в состав этих флаконов?" На тот момент это было не так важно, но мысль засела в голове, и я вернулась к ней спустя определенное время", — делится Ксения.Начало было положено три года назад с изготовления кремов. Она рассказывает, что начала искать ответ на тот самый мамин вопрос в интернете. Информации было много, как и различных онлайн-курсов. Разобравшись более-менее в теории, она начала пробовать на практике."На тот момент я уже приобрела необходимый инструментарий и сырье. Решила не копировать составы продукции известных брендов, а создать собственную рецептуру — на основе старорусской минеральной воды, соли и трав, растущих в Новгородской области. Не сразу, но у меня получилось", — продолжает Ксения.Первыми испробовать действие ее кремов на себе, естественно, захотели ее подруги. Им понравилось. Они рассказали другим, начала формироваться клиентская база. После того как два года назад Ксения участвовала в ярмарке, где ее товары вызвали большой интерес, и люди спрашивали, где можно подробнее узнать о продукции, она начала активно вести группу в социальных сетях.Косметическое дело становится семейным предприятием — в производственном процессе Ксении помогают ее муж, мама и тетя."Начнем с моей мамы. Она занимается сбором всех трав, ягод для изготовления гидролатов на специальном оборудовании, из которых я делаю очень много продуктов: тоники, крема, добавлю в твердые шампуни, в мыла. База строится на этих гидролатах. Также тетя помогает собирать травы, цветы и ягоды. По техническим вопросам меня поддерживает муж. Он мне закупал оборудование для производства кремов. Плюс он человек с руками. Вырезал на станках формы для производства мыла. Дети пока маленькие: 4 и 1 год. Их пока не особо посвящаю. Хотя, конечно, им очень интересно. Они иногда раскрашивают готовые мыла. Когда есть возможность, приглашаю их в свою мастерскую", - сказала она.На данный момент у индивидуального предпринимателя большая линейка продукции — от кремов до шампуней. Ксения отмечает, что количество оптовых покупателей уже превысило количество индивидуальных. Ее натуральную косметику заказывают в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Сибирь и даже за границу.Одним из способов расширения бизнеса может стать участие в отраслевых выставочных мероприятиях. Например, с 9 по 12 октября проходит Международная выставка косметико-парфюмерной индустрии InterCHARM. За последние два года этот форум стал важным катализатором развития российской косметико-парфюмерной сферы. На выставке собрано более 1,4 тысячи экспонентов и 70 тысяч профессионалов как из России, так и из-за рубежа.Региональные компании активно участвуют в том числе через программы поддержки экспорта и бизнеса — Новосибирской, Кировской, Архангельской, Липецкой областей, Краснодарского края, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.Кроме того, отечественную продукцию можно увидеть на специальных коллективных стендах, организованных Минпромторгом, Роскачеством и инициативой "Сделано в Москве". Вход на выставку бесплатный, бейджик можно получить на сайте мероприятия. Событие проходит в "Крокус-Экспо".
https://ria.ru/20241001/predprinimateli-1974610431.html
https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html
https://ria.ru/20240902/promysly-1969578123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскачество, россия, новгородская область, москва, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), малый бизнес, торгово-промышленная палата рф, господдержка
Твой бизнес, Поддержка бизнеса , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Роскачество, Россия, Новгородская область, Москва, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Малый бизнес, Торгово-промышленная палата РФ, Господдержка
На сегодняшний день порядка 74% малого и среднего бизнеса в России составляют семейные компании. Такие данные приводят в Торгово-промышленной палате РФ.
Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство"
доля семейного бизнеса в стране растет, а его участники все увереннее пользуются мерами господдержки, которые позволяют быстрее запустить дело.
Шоколад как бизнес в жизни школьника
"Началось все с мамы: она покупала нам шоколад и смотрела состав, а там – пальмовое масло и очень мало какао-бобов. В итоге она пошла на курсы шоколатье и вовлекла в дело меня", – рассказал РИА Новости 17-летний предприниматель из Пензенской области Александр Путилин.
Сегодня он владелец мануфактуры "Сурский шоколад", где лакомства производят без белого сахара и лецитина. Когда начинал помогать маме, ему было 14.
Роль мамы Марии Путилиной в общем деле пока велика. О поставках какао-бобов договаривается она. Также продвигает продукт в соцсетях, на маркетплейсе, придумывает новые вкусы. Шоколад-сочный апельсин, лаванда-лимон, лимон-имбирь, лемонграсс-жасмин, хвойный – вкусов много. Есть даже с пармезаном и фенхелем.
Именно мама составила первый бизнес-план, чтобы получить средства на оборудование для домашней шоколадной мастерской по проекту "Социальный контракт" в рамках поддержки МСП.
"Когда я вошел в бизнес, мама передала "шоколад" мне. Подать заявку на грант для молодых предпринимателей тоже ее идея. Мы как раз доросли до того, что нужен цех. Я к тому времени прошел обучение по программе "Азбука предпринимателя" в центре "Мой бизнес" и получил грант – 486 тысяч. Мы купили меланжеры, дробилки, сделали ремонт в помещении для цеха", – уточнил Александр.
Как мамин бизнес изменил планы дочери
Предприниматель из Ленобласти Елена Селезнева запустила линейку школьной одежды в 2017 году. К этому Елена шла 11 лет. Будучи технологом швейного производства, в 2006-м оформила ИП – ее цех отшивал чужие бренды. Позже организовала ателье, а попав в госпроект бизнес-акселерации, решила создать свой бренд детской одежды "ЛисВардс".
"Когда мы запускали свою линейку школьной формы, дочь училась в шестом классе. Она и прежде, считай, росла в цехе, но к шитью интереса не проявляла. Она художница. К семейному делу мы ее, конечно, все равно привлекали – с девятого класса Стефания в магазине у нас работала. А вот учиться хотела на мультимедиа-дизайн, но я стала ей намекать, что лучше пойти на дизайн костюма", – рассказала Елена Селезнева РИА Новости.
Сейчас Стефания – студентка университета дизайна. Еще во время пандемии она помогла вывести бизнес на маркетплейс. Сама оформила карточки на товар, занялась аналитикой продаж и продвижения. Позже окончила "Школу молодого предпринимателя" в центре "Мой бизнес" и в 18 лет оформила ИП.
"Сейчас уже почти все модели Стефания придумывает. Подбор коллекции, пиар – все на ней. Она хорошо понимает, что такое товар-локомотив, что пойдет, что нет – все просчитывает заранее", – поделилась Елена.
Сегодня у компании большой ассортимент одежды. Есть одежда для детей с нестандартными размерами – в 2018 году с этой линейкой Елена Селезнева победила в федеральном конкурсе "Инновационный бизнес-навигатор", организованного по программе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"
.
Со временем бизнес изменился: вместо швейного цеха оборудовали экспериментальный для разработки новых моделей и пошива образцов. Объемы теперь отдают на аутсорс.
"Сейчас развиваем страницу в соцсети, открыли шоу-рум в офисе компании, сотрудничаем с детским театром моды. А недавно случилось огромное событие для компании и для меня лично – благодаря фонду МСП наша коллекция теперь представлена в Большом Гостином Дворе – старейшем универмаге Петербурга. О таком можно только мечтать!" – сказала Елена.
Наука и семейный бизнес: два в одном
"Роль моей мамы в нашем семейном деле – огромная!", – заверил РИА Новости студент из Астрахани Никита Толстов. Мама и сын создали в акваферму. Сегодня компания TOLSTOV GREEN GROUP ("Толстов грин груп") выращивает осетровых вместе с салатными культурами способом аквапоники. Экосистему, не требующую обработки "химией", придумал сам Никита и получил на нее патент.
"В 15 лет я уже хотел заниматься сельским хозяйством будущего. Ходил в школьный кружок по аквапонике и однажды принес домой шкаф. Начал сажать в нем семена, микрозелень, а позже при поддержке мамы мы открыли ИП по выращиванию рыб и растений, начали работать с кафе и ресторанами. До 18 лет бизнес был оформлен на маму, а сейчас владельцами являемся мы оба", – рассказал он РИА Новости.
Первая акватеплица, по его словам, была построена на средства льготного займа от Фонда поддержки МСП. Позже семья выиграла грант "Агростартап" – также по программе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство"
.
"В прошлом году мы завоевали золотую медаль на выставке "Золотая осень" за проект "Агростартап", а мама – Наталья Толстова – получила диплом победителя регионального конкурса "Предприниматель года". В этом году я стал финалистом премии "Россия – страна возможностей" в номинации "Наука и технологии"", – поделился предприниматель.
В семейном тандеме Толстовых мама решает управленческие задачи на месте, а Никита отвечает за науку, новые проекты и медиасопровождение.
От домашних рецептов к рынку: семейное производство косметики
Для Ксении Лазаренко все началось с декретного отпуска: чтобы внести разнообразие в период ухода за детьми, она решила, что пришло время найти ответы на вопросы, которые занимали ее на протяжении нескольких лет.
"В доме моих родителей всегда было много различных кремов, тоников, масок и прочих средств. Как-то раз мама, увидев, как я снова перебираю свое богатство на косметическом столике, спросила: "А не хочешь понять, что входит в состав этих флаконов?" На тот момент это было не так важно, но мысль засела в голове, и я вернулась к ней спустя определенное время", — делится Ксения.
Начало было положено три года назад с изготовления кремов. Она рассказывает, что начала искать ответ на тот самый мамин вопрос в интернете. Информации было много, как и различных онлайн-курсов. Разобравшись более-менее в теории, она начала пробовать на практике.
"На тот момент я уже приобрела необходимый инструментарий и сырье. Решила не копировать составы продукции известных брендов, а создать собственную рецептуру — на основе старорусской минеральной воды, соли и трав, растущих в Новгородской области. Не сразу, но у меня получилось", — продолжает Ксения.
Первыми испробовать действие ее кремов на себе, естественно, захотели ее подруги. Им понравилось. Они рассказали другим, начала формироваться клиентская база. После того как два года назад Ксения участвовала в ярмарке, где ее товары вызвали большой интерес, и люди спрашивали, где можно подробнее узнать о продукции, она начала активно вести группу в социальных сетях.
Косметическое дело становится семейным предприятием — в производственном процессе Ксении помогают ее муж, мама и тетя.
"Начнем с моей мамы. Она занимается сбором всех трав, ягод для изготовления гидролатов на специальном оборудовании, из которых я делаю очень много продуктов: тоники, крема, добавлю в твердые шампуни, в мыла. База строится на этих гидролатах. Также тетя помогает собирать травы, цветы и ягоды. По техническим вопросам меня поддерживает муж. Он мне закупал оборудование для производства кремов. Плюс он человек с руками. Вырезал на станках формы для производства мыла. Дети пока маленькие: 4 и 1 год. Их пока не особо посвящаю. Хотя, конечно, им очень интересно. Они иногда раскрашивают готовые мыла. Когда есть возможность, приглашаю их в свою мастерскую", - сказала она.
На данный момент у индивидуального предпринимателя большая линейка продукции — от кремов до шампуней. Ксения отмечает, что количество оптовых покупателей уже превысило количество индивидуальных. Ее натуральную косметику заказывают в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Сибирь и даже за границу.
Одним из способов расширения бизнеса может стать участие в отраслевых выставочных мероприятиях. Например, с 9 по 12 октября проходит Международная выставка косметико-парфюмерной индустрии InterCHARM. За последние два года этот форум стал важным катализатором развития российской косметико-парфюмерной сферы. На выставке собрано более 1,4 тысячи экспонентов и 70 тысяч профессионалов как из России, так и из-за рубежа.
Региональные компании активно участвуют в том числе через программы поддержки экспорта и бизнеса — Новосибирской, Кировской, Архангельской, Липецкой областей, Краснодарского края, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
Кроме того, отечественную продукцию можно увидеть на специальных коллективных стендах, организованных Минпромторгом, Роскачеством и инициативой "Сделано в Москве". Вход на выставку бесплатный, бейджик можно получить на сайте мероприятия. Событие проходит в "Крокус-Экспо".