https://ria.ru/20241010/gospodderzhka-1977430529.html

Семейный бизнес: господдержка помогает родителям и детям развить свое дело

Семейный бизнес: господдержка помогает родителям и детям развить свое дело - РИА Новости, 10.10.2024

Семейный бизнес: господдержка помогает родителям и детям развить свое дело

На сегодняшний день порядка 74% малого и среднего бизнеса в России составляют семейные компании. Такие данные приводят в Торгово-промышленной палате РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:55

2024-10-10T17:55

2024-10-10T17:55

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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На сегодняшний день порядка 74% малого и среднего бизнеса в России составляют семейные компании. Такие данные приводят в Торгово-промышленной палате РФ.Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" доля семейного бизнеса в стране растет, а его участники все увереннее пользуются мерами господдержки, которые позволяют быстрее запустить дело.Шоколад как бизнес в жизни школьника"Началось все с мамы: она покупала нам шоколад и смотрела состав, а там – пальмовое масло и очень мало какао-бобов. В итоге она пошла на курсы шоколатье и вовлекла в дело меня", – рассказал РИА Новости 17-летний предприниматель из Пензенской области Александр Путилин.Сегодня он владелец мануфактуры "Сурский шоколад", где лакомства производят без белого сахара и лецитина. Когда начинал помогать маме, ему было 14.Роль мамы Марии Путилиной в общем деле пока велика. О поставках какао-бобов договаривается она. Также продвигает продукт в соцсетях, на маркетплейсе, придумывает новые вкусы. Шоколад-сочный апельсин, лаванда-лимон, лимон-имбирь, лемонграсс-жасмин, хвойный – вкусов много. Есть даже с пармезаном и фенхелем.Именно мама составила первый бизнес-план, чтобы получить средства на оборудование для домашней шоколадной мастерской по проекту "Социальный контракт" в рамках поддержки МСП."Когда я вошел в бизнес, мама передала "шоколад" мне. Подать заявку на грант для молодых предпринимателей тоже ее идея. Мы как раз доросли до того, что нужен цех. Я к тому времени прошел обучение по программе "Азбука предпринимателя" в центре "Мой бизнес" и получил грант – 486 тысяч. Мы купили меланжеры, дробилки, сделали ремонт в помещении для цеха", – уточнил Александр.Как мамин бизнес изменил планы дочериПредприниматель из Ленобласти Елена Селезнева запустила линейку школьной одежды в 2017 году. К этому Елена шла 11 лет. Будучи технологом швейного производства, в 2006-м оформила ИП – ее цех отшивал чужие бренды. Позже организовала ателье, а попав в госпроект бизнес-акселерации, решила создать свой бренд детской одежды "ЛисВардс"."Когда мы запускали свою линейку школьной формы, дочь училась в шестом классе. Она и прежде, считай, росла в цехе, но к шитью интереса не проявляла. Она художница. К семейному делу мы ее, конечно, все равно привлекали – с девятого класса Стефания в магазине у нас работала. А вот учиться хотела на мультимедиа-дизайн, но я стала ей намекать, что лучше пойти на дизайн костюма", – рассказала Елена Селезнева РИА Новости.Сейчас Стефания – студентка университета дизайна. Еще во время пандемии она помогла вывести бизнес на маркетплейс. Сама оформила карточки на товар, занялась аналитикой продаж и продвижения. Позже окончила "Школу молодого предпринимателя" в центре "Мой бизнес" и в 18 лет оформила ИП."Сейчас уже почти все модели Стефания придумывает. Подбор коллекции, пиар – все на ней. Она хорошо понимает, что такое товар-локомотив, что пойдет, что нет – все просчитывает заранее", – поделилась Елена.Сегодня у компании большой ассортимент одежды. Есть одежда для детей с нестандартными размерами – в 2018 году с этой линейкой Елена Селезнева победила в федеральном конкурсе "Инновационный бизнес-навигатор", организованного по программе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".Со временем бизнес изменился: вместо швейного цеха оборудовали экспериментальный для разработки новых моделей и пошива образцов. Объемы теперь отдают на аутсорс."Сейчас развиваем страницу в соцсети, открыли шоу-рум в офисе компании, сотрудничаем с детским театром моды. А недавно случилось огромное событие для компании и для меня лично – благодаря фонду МСП наша коллекция теперь представлена в Большом Гостином Дворе – старейшем универмаге Петербурга. О таком можно только мечтать!" – сказала Елена.Наука и семейный бизнес: два в одном"Роль моей мамы в нашем семейном деле – огромная!", – заверил РИА Новости студент из Астрахани Никита Толстов. Мама и сын создали в акваферму. Сегодня компания TOLSTOV GREEN GROUP ("Толстов грин груп") выращивает осетровых вместе с салатными культурами способом аквапоники. Экосистему, не требующую обработки "химией", придумал сам Никита и получил на нее патент."В 15 лет я уже хотел заниматься сельским хозяйством будущего. Ходил в школьный кружок по аквапонике и однажды принес домой шкаф. Начал сажать в нем семена, микрозелень, а позже при поддержке мамы мы открыли ИП по выращиванию рыб и растений, начали работать с кафе и ресторанами. До 18 лет бизнес был оформлен на маму, а сейчас владельцами являемся мы оба", – рассказал он РИА Новости.Первая акватеплица, по его словам, была построена на средства льготного займа от Фонда поддержки МСП. Позже семья выиграла грант "Агростартап" – также по программе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство"."В прошлом году мы завоевали золотую медаль на выставке "Золотая осень" за проект "Агростартап", а мама – Наталья Толстова – получила диплом победителя регионального конкурса "Предприниматель года". В этом году я стал финалистом премии "Россия – страна возможностей" в номинации "Наука и технологии"", – поделился предприниматель.В семейном тандеме Толстовых мама решает управленческие задачи на месте, а Никита отвечает за науку, новые проекты и медиасопровождение.От домашних рецептов к рынку: семейное производство косметикиДля Ксении Лазаренко все началось с декретного отпуска: чтобы внести разнообразие в период ухода за детьми, она решила, что пришло время найти ответы на вопросы, которые занимали ее на протяжении нескольких лет."В доме моих родителей всегда было много различных кремов, тоников, масок и прочих средств. Как-то раз мама, увидев, как я снова перебираю свое богатство на косметическом столике, спросила: "А не хочешь понять, что входит в состав этих флаконов?" На тот момент это было не так важно, но мысль засела в голове, и я вернулась к ней спустя определенное время", — делится Ксения.Начало было положено три года назад с изготовления кремов. Она рассказывает, что начала искать ответ на тот самый мамин вопрос в интернете. Информации было много, как и различных онлайн-курсов. Разобравшись более-менее в теории, она начала пробовать на практике."На тот момент я уже приобрела необходимый инструментарий и сырье. Решила не копировать составы продукции известных брендов, а создать собственную рецептуру — на основе старорусской минеральной воды, соли и трав, растущих в Новгородской области. Не сразу, но у меня получилось", — продолжает Ксения.Первыми испробовать действие ее кремов на себе, естественно, захотели ее подруги. Им понравилось. Они рассказали другим, начала формироваться клиентская база. После того как два года назад Ксения участвовала в ярмарке, где ее товары вызвали большой интерес, и люди спрашивали, где можно подробнее узнать о продукции, она начала активно вести группу в социальных сетях.Косметическое дело становится семейным предприятием — в производственном процессе Ксении помогают ее муж, мама и тетя."Начнем с моей мамы. Она занимается сбором всех трав, ягод для изготовления гидролатов на специальном оборудовании, из которых я делаю очень много продуктов: тоники, крема, добавлю в твердые шампуни, в мыла. База строится на этих гидролатах. Также тетя помогает собирать травы, цветы и ягоды. По техническим вопросам меня поддерживает муж. Он мне закупал оборудование для производства кремов. Плюс он человек с руками. Вырезал на станках формы для производства мыла. Дети пока маленькие: 4 и 1 год. Их пока не особо посвящаю. Хотя, конечно, им очень интересно. Они иногда раскрашивают готовые мыла. Когда есть возможность, приглашаю их в свою мастерскую", - сказала она.На данный момент у индивидуального предпринимателя большая линейка продукции — от кремов до шампуней. Ксения отмечает, что количество оптовых покупателей уже превысило количество индивидуальных. Ее натуральную косметику заказывают в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Сибирь и даже за границу.Одним из способов расширения бизнеса может стать участие в отраслевых выставочных мероприятиях. Например, с 9 по 12 октября проходит Международная выставка косметико-парфюмерной индустрии InterCHARM. За последние два года этот форум стал важным катализатором развития российской косметико-парфюмерной сферы. На выставке собрано более 1,4 тысячи экспонентов и 70 тысяч профессионалов как из России, так и из-за рубежа.Региональные компании активно участвуют в том числе через программы поддержки экспорта и бизнеса — Новосибирской, Кировской, Архангельской, Липецкой областей, Краснодарского края, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.Кроме того, отечественную продукцию можно увидеть на специальных коллективных стендах, организованных Минпромторгом, Роскачеством и инициативой "Сделано в Москве". Вход на выставку бесплатный, бейджик можно получить на сайте мероприятия. Событие проходит в "Крокус-Экспо".

https://ria.ru/20241001/predprinimateli-1974610431.html

https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html

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https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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