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В Госдуме назвали ключевой пункт плана Зеленского по НАТО роковым - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/gosduma-1977328118.html
В Госдуме назвали ключевой пункт плана Зеленского по НАТО роковым
В Госдуме назвали ключевой пункт плана Зеленского по НАТО роковым - РИА Новости, 10.10.2024
В Госдуме назвали ключевой пункт плана Зеленского по НАТО роковым
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ключевой пункт так называемого плана Владимира Зеленского,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:51
2024-10-10T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий белик
владимир зеленский
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ключевой пункт так называемого плана Владимира Зеленского, предусматривающий вступление в НАТО, роковым шагом для Украины. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Ранее в Киеве заявили о разработке так называемого "плана победы", первый пункт которого, в частности, предусматривает приглашение Украины в НАТО, так как вступление в альянс, по заявлению из Киева, были бы "реальными шагами к миру". "Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Запад постоянно манипулирует установкой "Украина в НАТО", используя "погруженную в хаос страну для сведения геополитических счетов с Россией". "В риторике западных политиков Украина становится то ближе к альянсу, то дальше от него, а бесчисленные обещания о скором вступлении страны в НАТО презентуются Западом как средство от всех проблем Киева", - подчеркнул Белик. По его словам, официальное принятие Украины в альянс будет означать не опосредованное, а самое прямое участие стран НАТО в защите Украины, воевать за которую члены военно-политического блока не собираются. "Одно дело оказывать военную помощь, совсем другое — самим брать в руки оружие. В любом случае только внеблоковый статус Украины соответствует требованиям России, так что мечта Зеленского о вступлении в альянс — это не "план победы", а "план поражения", потому что он противоречит реальному положению дел, которое необходимо для урегулирования конфликта", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977298100.html
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в мире, украина, россия, дмитрий белик, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, НАТО
В Госдуме назвали ключевой пункт плана Зеленского по НАТО роковым

Депутат Белик: вступление в НАТО станет роковым шагом для Украины

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ключевой пункт так называемого плана Владимира Зеленского, предусматривающий вступление в НАТО, роковым шагом для Украины.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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14 июня, 06:59
Ранее в Киеве заявили о разработке так называемого "плана победы", первый пункт которого, в частности, предусматривает приглашение Украины в НАТО, так как вступление в альянс, по заявлению из Киева, были бы "реальными шагами к миру".
"Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Запад постоянно манипулирует установкой "Украина в НАТО", используя "погруженную в хаос страну для сведения геополитических счетов с Россией".
"В риторике западных политиков Украина становится то ближе к альянсу, то дальше от него, а бесчисленные обещания о скором вступлении страны в НАТО презентуются Западом как средство от всех проблем Киева", - подчеркнул Белик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"
19 сентября, 09:53
По его словам, официальное принятие Украины в альянс будет означать не опосредованное, а самое прямое участие стран НАТО в защите Украины, воевать за которую члены военно-политического блока не собираются.
"Одно дело оказывать военную помощь, совсем другое — самим брать в руки оружие. В любом случае только внеблоковый статус Украины соответствует требованиям России, так что мечта Зеленского о вступлении в альянс — это не "план победы", а "план поражения", потому что он противоречит реальному положению дел, которое необходимо для урегулирования конфликта", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий БеликВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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