https://ria.ru/20241010/golubev-1977321120.html

Силы ПВО сбили десять дронов над Ростовской областью

Силы ПВО сбили десять дронов над Ростовской областью - РИА Новости, 10.10.2024

Силы ПВО сбили десять дронов над Ростовской областью

Десять БПЛА уничтожены и подавлены средствами РЭБ ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:42

2024-10-10T06:42

2024-10-10T06:42

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217768_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_3ddd383ff55b22d50666889b759cf385.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Десять БПЛА уничтожены и подавлены средствами РЭБ ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростовская область, василий голубев