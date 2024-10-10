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Силы ПВО сбили десять дронов над Ростовской областью
Силы ПВО сбили десять дронов над Ростовской областью - РИА Новости, 10.10.2024
Силы ПВО сбили десять дронов над Ростовской областью
Десять БПЛА уничтожены и подавлены средствами РЭБ ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T06:42
2024-10-10T06:42
2024-10-10T06:42
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Десять БПЛА уничтожены и подавлены средствами РЭБ ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
ростовская область
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безопасность, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Василий Голубев
Силы ПВО сбили десять дронов над Ростовской областью
Голубев: силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 10 БПЛА над Ростовской областью