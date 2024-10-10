https://ria.ru/20241010/gladkov-1977353291.html

Гладков рассказал об обновлении белгородских станций скорой помощи

Гладков рассказал об обновлении белгородских станций скорой помощи - РИА Новости, 10.10.2024

Гладков рассказал об обновлении белгородских станций скорой помощи

За три года в Белгородской области вложили 500 миллионов рублей в обновление станций скорой помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:34

2024-10-10T11:34

2024-10-10T11:34

белгородская область

вячеслав гладков

скорая помощь

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БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. За три года в Белгородской области вложили 500 миллионов рублей в обновление станций скорой помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем обращении в социальных сетях. "Посчитали, за последние три года вложили 500 миллионов рублей в материально-техническое обновление станций скорой помощи: мы приобрели 129 новых автомобилей. На сегодняшний день в Белгородской области нет ни одного автомобиля скорой помощи старше пяти лет", - сообщил Гладков. Он отметил, что от качества работы транспорта зависит жизнь людей, которые попали в беду. Власти намерены продолжать эту работу дальше и максимально контролировать состояние технических средств в скорой помощи в Белгородской области. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, благодаря тому, что сегодня в Белгородской области нет ни одной машины скорой помощи старше пяти лет, в 97% случаев время доезда до пациента не превышает 20 минут. Также за три года в регионе было закуплено медоборудование для "скорых" на 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241009/podderzhka-1977136169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, скорая помощь