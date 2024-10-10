https://ria.ru/20241010/gladkov-1977353291.html
Гладков рассказал об обновлении белгородских станций скорой помощи
Гладков рассказал об обновлении белгородских станций скорой помощи - РИА Новости, 10.10.2024
Гладков рассказал об обновлении белгородских станций скорой помощи
За три года в Белгородской области вложили 500 миллионов рублей в обновление станций скорой помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:34
2024-10-10T11:34
2024-10-10T11:34
белгородская область
вячеслав гладков
скорая помощь
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БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. За три года в Белгородской области вложили 500 миллионов рублей в обновление станций скорой помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем обращении в социальных сетях. "Посчитали, за последние три года вложили 500 миллионов рублей в материально-техническое обновление станций скорой помощи: мы приобрели 129 новых автомобилей. На сегодняшний день в Белгородской области нет ни одного автомобиля скорой помощи старше пяти лет", - сообщил Гладков. Он отметил, что от качества работы транспорта зависит жизнь людей, которые попали в беду. Власти намерены продолжать эту работу дальше и максимально контролировать состояние технических средств в скорой помощи в Белгородской области. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, благодаря тому, что сегодня в Белгородской области нет ни одной машины скорой помощи старше пяти лет, в 97% случаев время доезда до пациента не превышает 20 минут. Также за три года в регионе было закуплено медоборудование для "скорых" на 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241009/podderzhka-1977136169.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, скорая помощь
Белгородская область, Вячеслав Гладков, скорая помощь
БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. За три года в Белгородской области вложили 500 миллионов рублей в обновление станций скорой помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем обращении в социальных сетях.
"Посчитали, за последние три года вложили 500 миллионов рублей в материально-техническое обновление станций скорой помощи: мы приобрели 129 новых автомобилей. На сегодняшний день в Белгородской области нет ни одного автомобиля скорой помощи старше пяти лет", - сообщил Гладков.
Он отметил, что от качества работы транспорта зависит жизнь людей, которые попали в беду. Власти намерены продолжать эту работу дальше и максимально контролировать состояние технических средств в скорой помощи в Белгородской области.
Как пояснили в пресс-службе правительства региона, благодаря тому, что сегодня в Белгородской области нет ни одной машины скорой помощи старше пяти лет, в 97% случаев время доезда до пациента не превышает 20 минут. Также за три года в регионе было закуплено медоборудование для "скорых" на 20 миллионов рублей.