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Вологодские гимнасты взяли золото на Первенстве СЗФО России
Вологодские гимнасты взяли золото на Первенстве СЗФО России - РИА Новости, 10.10.2024
Вологодские гимнасты взяли золото на Первенстве СЗФО России
Команды юношей и девушек Вологодской области победили в Первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России по спортивной гимнастике, сообщил... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:45
2024-10-10T22:45
2024-10-10T22:45
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георгий филимонов
спорт
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Команды юношей и девушек Вологодской области победили в Первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России по спортивной гимнастике, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "За победу в Первенстве СЗФО России по спортивной гимнастике боролись юные гимнасты из Вологодской, Ленинградской, Калининградской и Новгородской областей. Наши юноши и девушки взяли золото в командном зачете. Поздравляю спортсменов и тренерский состав. Ждем новых побед", - сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба правительства Вологодской области. Отмечается, что в сборную команду региона вошли воспитанники спортивных школ Череповца и Вологды: Анна Морозова, Ксения Пойгина, Дарья Барабанова, Мария Копыльцова, Макар Агафонов, Марк Мырсейитов, Олег Густелёв, Матвей Белозёров. "Теперь обе сборных Вологодской области представят регион на первенстве России по спортивной гимнастике. Оно пройдет в конце октября в Сочи", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, георгий филимонов, спорт, россия, новгородская область
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, Спорт, Россия, Новгородская область