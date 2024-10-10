"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию
"Газпром" и Сийярто подписали меморандум об увеличении поставок газа в Венгрию
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию подписан во время Петербургского международного газового форума, сообщил "Газпром".
В рамках форума состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, сообщает компания в Telegram-канале.
"На встрече в присутствии Алексея Миллера и Петера Сийярто подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию", – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. В ходе встречи была отмечена высокая значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.