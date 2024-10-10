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"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию - РИА Новости, 10.10.2024
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17:14 10.10.2024 (обновлено: 17:37 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/gazprom-1977442942.html
"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию
"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию - РИА Новости, 10.10.2024
"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию
Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию подписан во время Петербургского международного газового... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:14
2024-10-10T17:37
экономика
венгрия
санкт-петербург
алексей миллер
петер сийярто
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию подписан во время Петербургского международного газового форума, сообщил "Газпром". В рамках форума состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, сообщает компания в Telegram-канале. "На встрече в присутствии Алексея Миллера и Петера Сийярто подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию", – говорится в сообщении. Стороны также обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. В ходе встречи была отмечена высокая значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20241008/gas-1977058276.html
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экономика, венгрия, санкт-петербург, алексей миллер, петер сийярто, газпром
Экономика, Венгрия, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Петер Сийярто, Газпром
"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию

"Газпром" и Сийярто подписали меморандум об увеличении поставок газа в Венгрию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию подписан во время Петербургского международного газового форума, сообщил "Газпром".
В рамках форума состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, сообщает компания в Telegram-канале.
"На встрече в присутствии Алексея Миллера и Петера Сийярто подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию", – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. В ходе встречи была отмечена высокая значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Венгрию не затронет остановка транзита газа через Украину, заявил Сийярто
8 октября, 19:59
 
ЭкономикаВенгрияСанкт-ПетербургАлексей МиллерПетер СийяртоГазпром
 
 
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