https://ria.ru/20241010/gazprom-1977442942.html

"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию

"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию - РИА Новости, 10.10.2024

"Газпром" и Сийярто договорились об увеличении поставок газа в Венгрию

Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию подписан во время Петербургского международного газового... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:14

2024-10-10T17:14

2024-10-10T17:37

экономика

венгрия

санкт-петербург

алексей миллер

петер сийярто

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию подписан во время Петербургского международного газового форума, сообщил "Газпром". В рамках форума состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, сообщает компания в Telegram-канале. "На встрече в присутствии Алексея Миллера и Петера Сийярто подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию", – говорится в сообщении. Стороны также обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. В ходе встречи была отмечена высокая значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

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экономика, венгрия, санкт-петербург, алексей миллер, петер сийярто, газпром