В секторе Газа за сутки погибли 55 человек
Минздрав Газы: за сутки от израильских ударов погибли 55 человек, 166 пострадали
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 55 человек, 166 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 55 погибших и 166 пострадавших", - говорится в сообщении.
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 42 065, пострадали более 97,8 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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