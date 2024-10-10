https://ria.ru/20241010/gan-1977419950.html

Биография Хан Ган

Биография Хан Ган - РИА Новости, 10.10.2024

Биография Хан Ган

Южнокорейская писательница Хан Ган (Han Kang) родилась 27 ноября 1970 года в Кванджу (Южная Корея) в семье новелистки Хан Сун Вон. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:14

2024-10-10T16:14

2024-10-10T16:14

справки

кванджу

южная корея

нобелевская премия

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Южнокорейская писательница Хан Ган (Han Kang) родилась 27 ноября 1970 года в Кванджу (Южная Корея) в семье новелистки Хан Сун Вон.Окончила Университет Ёнсе в Сеуле, где изучала корейскую литературу. В 1998 году участвовала в Международной писательской мастерской при Университета Айовы (США) при поддержке Корейского совета по искусству.В 1993 году состоялся литературный дебют Хан Ган как поэтессы – она опубликовала пять стихотворений, в том числе "Зима в Сеуле" в журнале "Литература и общество".В 1994 году Хан Ган выиграла весенний литературный конкурс Seoul Shinmun за рассказ "Красный якорь".В 1995 году она опубликовала свой первый сборник рассказов под названием "Йосу". Из-под пера Хан Ган вышли сборники рассказов "Плоды моей женщины" (2000), "Огненная саламандра" (2012), романы "Черный олень" (1998), "Твои холодные руки" (2002), "Вегетарианка" (2007), "Борьба с дыханием" (2010), "Уроки греческого" (2011), "Человеческие поступки" (2014), "Белая книга" (2016), "Я не прощаюсь" (2021). Также был опубликован сборник стихотворений "Я убираю вечер в ящик" (2013). В настоящее время писательница преподает литературное мастерство в Сеульском университете искусств.Писательница получила множество корейских наград в области литературы, в том числе Корейскую премию в области художественной литературы (1999), премию министерства культуры Республики Корея "Современный молодой художник" (2000), премию Ли Сана (2005), премию Манхэ (2014), премию Хван Сун Вон (2015), премию Ким Юджуна (2018) и др.Хан Ган была удостоена международного признания. В 2016 году она получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Впервые международный Букер присудили корейскому писателю.В 2017 году писательница получила итальянскую премию Малапарте, в 2019 году – испанскую премию Сан-Клементо, 2023 году – французскую премию Медичи и др.В 2019 году Хан Ган была выбрана пятым автором для участия в проекте "Библиотека будущего" в Норвегии. Ее книга "Дорогой сын, мой возлюбленный" выйдет в библиотеке Дейчмана в Осло в 2114 году.Помимо литературы Хан всерьез увлекается музыкой и изобразительным искусством, что нашло отражение во многих ее произведениях.10 октября 2024 года Хан Ган была присуждена Нобелевская премия по литературе "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кванджу

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, кванджу, южная корея, нобелевская премия