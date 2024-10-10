https://ria.ru/20241010/gan-1977419950.html
Биография Хан Ган
Биография Хан Ган - РИА Новости, 10.10.2024
Биография Хан Ган
Южнокорейская писательница Хан Ган (Han Kang) родилась 27 ноября 1970 года в Кванджу (Южная Корея) в семье новелистки Хан Сун Вон. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:14
2024-10-10T16:14
2024-10-10T16:14
справки
кванджу
южная корея
нобелевская премия
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Южнокорейская писательница Хан Ган (Han Kang) родилась 27 ноября 1970 года в Кванджу (Южная Корея) в семье новелистки Хан Сун Вон.Окончила Университет Ёнсе в Сеуле, где изучала корейскую литературу. В 1998 году участвовала в Международной писательской мастерской при Университета Айовы (США) при поддержке Корейского совета по искусству.В 1993 году состоялся литературный дебют Хан Ган как поэтессы – она опубликовала пять стихотворений, в том числе "Зима в Сеуле" в журнале "Литература и общество".В 1994 году Хан Ган выиграла весенний литературный конкурс Seoul Shinmun за рассказ "Красный якорь".В 1995 году она опубликовала свой первый сборник рассказов под названием "Йосу". Из-под пера Хан Ган вышли сборники рассказов "Плоды моей женщины" (2000), "Огненная саламандра" (2012), романы "Черный олень" (1998), "Твои холодные руки" (2002), "Вегетарианка" (2007), "Борьба с дыханием" (2010), "Уроки греческого" (2011), "Человеческие поступки" (2014), "Белая книга" (2016), "Я не прощаюсь" (2021). Также был опубликован сборник стихотворений "Я убираю вечер в ящик" (2013). В настоящее время писательница преподает литературное мастерство в Сеульском университете искусств.Писательница получила множество корейских наград в области литературы, в том числе Корейскую премию в области художественной литературы (1999), премию министерства культуры Республики Корея "Современный молодой художник" (2000), премию Ли Сана (2005), премию Манхэ (2014), премию Хван Сун Вон (2015), премию Ким Юджуна (2018) и др.Хан Ган была удостоена международного признания. В 2016 году она получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Впервые международный Букер присудили корейскому писателю.В 2017 году писательница получила итальянскую премию Малапарте, в 2019 году – испанскую премию Сан-Клементо, 2023 году – французскую премию Медичи и др.В 2019 году Хан Ган была выбрана пятым автором для участия в проекте "Библиотека будущего" в Норвегии. Ее книга "Дорогой сын, мой возлюбленный" выйдет в библиотеке Дейчмана в Осло в 2114 году.Помимо литературы Хан всерьез увлекается музыкой и изобразительным искусством, что нашло отражение во многих ее произведениях.10 октября 2024 года Хан Ган была присуждена Нобелевская премия по литературе "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, кванджу, южная корея, нобелевская премия
Справки, Кванджу, Южная Корея, Нобелевская премия
Южнокорейская писательница Хан Ган (Han Kang) родилась 27 ноября 1970 года в Кванджу (Южная Корея) в семье новелистки Хан Сун Вон.
Окончила Университет Ёнсе в Сеуле, где изучала корейскую литературу
. В 1998 году участвовала в Международной писательской мастерской при Университета Айовы (США) при поддержке Корейского совета по искусству.
В 1993 году состоялся литературный дебют Хан Ган как поэтессы – она опубликовала пять стихотворений, в том числе "Зима в Сеуле" в журнале "Литература и общество".
В 1994 году Хан Ган выиграла весенний литературный конкурс Seoul Shinmun за рассказ "Красный якорь".
В 1995 году она опубликовала
свой первый сборник рассказов под названием "Йосу".
Из-под пера Хан Ган вышли сборники рассказов
"Плоды моей женщины" (2000), "Огненная саламандра" (2012), романы "Черный олень" (1998), "Твои холодные руки" (2002), "Вегетарианка" (2007), "Борьба с дыханием" (2010), "Уроки греческого" (2011), "Человеческие поступки" (2014), "Белая книга" (2016), "Я не прощаюсь" (2021). Также был опубликован сборник стихотворений "Я убираю вечер в ящик" (2013).
В настоящее время писательница преподает
литературное мастерство в Сеульском университете искусств.
Писательница получила множество корейских наград в области литературы, в том числе Корейскую премию в области художественной литературы (1999), премию министерства культуры Республики Корея "Современный молодой художник" (2000), премию Ли Сана (2005), премию Манхэ (2014), премию Хван Сун Вон (2015), премию Ким Юджуна (2018) и др.
Хан Ган была удостоена международного признания. В 2016 году она получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Впервые международный Букер присудили корейскому писателю.
В 2017 году писательница получила итальянскую премию Малапарте, в 2019 году – испанскую премию Сан-Клементо, 2023 году – французскую премию Медичи и др.
В 2019 году Хан Ган была выбрана пятым автором для участия в проекте "Библиотека будущего" в Норвегии. Ее книга "Дорогой сын, мой возлюбленный" выйдет в библиотеке Дейчмана в Осло в 2114 году.
Помимо литературы Хан всерьез увлекается музыкой и изобразительным искусством, что нашло отражение во многих ее произведениях.
10 октября 2024 года Хан Ган была присуждена
Нобелевская премия по литературе "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников