https://ria.ru/20241010/fosagro-1977418618.html

"ФосАгро" обеспечила углеродно нейтральный статус выставке "Золотая осень"

"ФосАгро" обеспечила углеродно нейтральный статус выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 10.10.2024

"ФосАгро" обеспечила углеродно нейтральный статус выставке "Золотая осень"

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2024" впервые получит статус углеродно нейтрального мероприятия, "ФосАгро" полностью компенсирует ее... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:00

2024-10-10T16:00

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2024" впервые получит статус углеродно нейтрального мероприятия, "ФосАгро" полностью компенсирует ее углеродный след, сообщает пресс-служба компании. "Золотая осень - 2024" проходит с 9 по 12 октября в новом учебно-выставочном комплексе "Тимирязев Центр". "ФосАгро" и Роскачество при поддержке министерства сельского хозяйства РФ договорились о расчете, компенсации, верификации и погашении углеродного следа мероприятия через покупку "ФосАгро" углеродных единиц на рынке. Отмечается, что Роскачеством запланировано проведение количественного определения (исследования) углеродного следа в соответствии с требованиями законодательства РФ в области добровольной инвентаризации объемов выбросов парниковых газов и в соответствии с международным стандартом для определения корпоративного углеродного следа GHG Protocol. При исследовании предусмотрен расчет выбросов парниковых газов, осуществляемых в процессах транспортировки, проживания и питания участников, отопления и охлаждения помещений, генерации отходов, а также транспортировки выставочных экспонатов. "Ключевым аспектом главной аграрной выставки страны "Золотая осень" являются экологические преимущества российской сельскохозяйственной продукции, в основе которых - чистота и качество отечественных минеральных удобрений. Инициатива "ФосАгро" по присвоению выставке безуглеродного статуса дополнительно обратит внимание участников АПК и потребителей на "зеленую" повестку", - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов, его слова приводятся на сайте организации. Он добавил, что также важно, что опыт расчета углеродного следа выставки "Золотая осень" будет способствовать внедрению подобных практик и совершенствованию методик оценки углеродоемкости ресурсов, используемых при организации мероприятий такого масштаба. "Устойчивое развитие – традиционный приоритет для "ФосАгро". Мы активно проводим исследования в области климатосберегающего сельского хозяйства. Вместе с партнерами разрабатываем системы питания растений, способствующие минимизации выбросов парниковых газов. Уверен, что поддержанная министерством сельского хозяйства и Роскачеством инициатива сделать "Золотую осень-2024" углеродно нейтральной придаст новый импульс развитию проектов в сфере сокращения углеродного следа продукции АПК нашей страны", - отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. "Золотая осень" - первое масштабное мероприятие, которое проходит на территории "Тимирязев Центра", современного учебно-выставочного комплекса, построенного на средства "ФосАгро" для Тимирязевской академии. В создание нового дома российской агропромышленной выставки "ФосАгро" вложила около 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240913/fosagro-1972556209.html

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максим протасов, фосагро, роскачество, россия