https://ria.ru/20241010/forum-1977453887.html

Международный молодежный ИТ-форум "Свой код" принял более 500 участников

Международный молодежный ИТ-форум "Свой код" принял более 500 участников - РИА Новости, 10.10.2024

Международный молодежный ИТ-форум "Свой код" принял более 500 участников

Свыше 500 ребят из 55 регионов России и Белоруссии в возрасте от 14 до 35 лет приехали на первый в Смоленске Международный молодежный ИТ-форум "Свой код",... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:48

2024-10-10T17:48

2024-10-10T17:48

смоленская область

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смоленск

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Свыше 500 ребят из 55 регионов России и Белоруссии в возрасте от 14 до 35 лет приехали на первый в Смоленске Международный молодежный ИТ-форум "Свой код", сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Для начинающих айтишников и молодых специалистов – это отличный шанс заявить о себе, успешно стартовать в профессии, открыть новые карьерные лифты", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране и мире – огромный. И именно молодые люди – это самые активные участники развития ИТ-отрасли, искусственного интеллекта, которые основательно влияют буквально на все процессы жизни, стали неотъемлемой ее частью. "Здесь России никак нельзя уступать. Нужно наращивать свой потенциал, укреплять технологический суверенитет. Поэтому мы рассчитываем на таких ребят – смелых в идеях, креативных и мотивированных", - написал глава региона. Анохин отметил, что для ребят организовали не только соревновательную программу – хакатон, чемпионаты по робототехнике и спортивному программированию, кибертурнир – с общим призовым фондом в 2 миллиона рублей, но и серьезный образовательный интенсив, общение с экспертами ведущих ИТ-компаний. "Успехов вам, друзья, новых знаний и опыта, ярких эмоций и выступлений!" - написал губернатор.

https://ria.ru/20240918/soglashenie--1973399000.html

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смоленск

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технологии, россия, белоруссия, смоленск, василий анохин, смоленская область