https://ria.ru/20241010/florida-1977326510.html

Более 500 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана

Более 500 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана - РИА Новости, 10.10.2024

Более 500 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана

Более 500 тысяч жителей американской Флориды остались без электричества из-за приближающегося к побережью штата урагана "Милтон", свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:30

2024-10-10T08:30

2024-10-10T08:47

в мире

флорида

сша

тампа

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977327678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_563c9bb580d067d2fd72b733ecb7725e.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей американской Флориды остались без электричества из-за приближающегося к побережью штата урагана "Милтон", свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us. По данным портала, у 545 тысяч жителей Флориды нет электричества по состоянию на 3.18 мск. Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что мощность урагана "Милтон" снизилась до третьей категории с замедлением ветра ниже 200 километров в час, что слабее урагана "Хелен", ударившего по югу США в сентябре. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

https://ria.ru/20241010/vilfand-1977320825.html

https://ria.ru/20241009/florida-1977086668.html

флорида

сша

тампа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ураган "Милтон" у побережья Флориды Соцсети публикуют кадры из Флориды, где ураган "Милтон" уже дошел до побережья. Сейчас его максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час. 2024-10-10T08:30 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, флорида, сша, тампа, джо байден