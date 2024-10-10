https://ria.ru/20241010/florida-1977326510.html
Более 500 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана
Более 500 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана - РИА Новости, 10.10.2024
Более 500 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана
Более 500 тысяч жителей американской Флориды остались без электричества из-за приближающегося к побережью штата урагана "Милтон", свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:30
2024-10-10T08:30
2024-10-10T08:47
в мире
флорида
сша
тампа
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977327678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_563c9bb580d067d2fd72b733ecb7725e.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей американской Флориды остались без электричества из-за приближающегося к побережью штата урагана "Милтон", свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us. По данным портала, у 545 тысяч жителей Флориды нет электричества по состоянию на 3.18 мск. Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что мощность урагана "Милтон" снизилась до третьей категории с замедлением ветра ниже 200 километров в час, что слабее урагана "Хелен", ударившего по югу США в сентябре. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
https://ria.ru/20241010/vilfand-1977320825.html
https://ria.ru/20241009/florida-1977086668.html
флорида
сша
тампа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977327678_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a5fdfb24038aefe3b43becf6300feb27.jpg
Ураган "Милтон" у побережья Флориды
Соцсети публикуют кадры из Флориды, где ураган "Милтон" уже дошел до побережья. Сейчас его максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.
2024-10-10T08:30
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, тампа, джо байден
В мире, Флорида, США, Тампа, Джо Байден
Более 500 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана
Более 500 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана "Милтон"