https://ria.ru/20241010/florida-1977326268.html

"Милтон" разрушил около 125 домов в США

"Милтон" разрушил около 125 домов в США - РИА Новости, 10.10.2024

"Милтон" разрушил около 125 домов в США

Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана "Милтон", сообщает глава регионального Управления по... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:27

2024-10-10T08:27

2024-10-10T09:40

в мире

флорида

ураган "милтон" в сша

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана "Милтон", сообщает глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри. Ранее в четверг ураган "Милтон" достиг суши на западном побережье Флориды, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). "Мы получаем данные... о 125 разрушенных домах, в основном мобильных домах", - заявил Гатри, его слова приводит телеканал NBC News. В результате природных катаклизмов более двух миллионов человек остались без электричества во Флориде, свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.

https://ria.ru/20241010/sammit-1977249695.html

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в мире, флорида, ураган "милтон" в сша