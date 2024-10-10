https://ria.ru/20241010/florida-1977313831.html

Мы слишком устали: Флорида в страхе ждет "Милтона"

Мы слишком устали: Флорида в страхе ждет "Милтона" - РИА Новости, 10.10.2024

Мы слишком устали: Флорида в страхе ждет "Милтона"

Жители американского штата Флорида, ещё не успевшие оправиться от последствий урагана "Хелен", рассказали РИА Новости, что сталкиваются с нехваткой средств и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T03:23

2024-10-10T03:23

2024-10-10T09:27

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флорида

ураган "милтон" в сша

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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Жители американского штата Флорида, ещё не успевшие оправиться от последствий урагана "Хелен", рассказали РИА Новости, что сталкиваются с нехваткой средств и времени, готовясь к новому удару стихии — надвигающемуся урагану "Милтон". Марк Ламби, житель Нью-Порт-Ричи, всего через две недели после разрушений, причиненных ураганом "Хелен", вместе со своей семьей вынужден готовиться к очередной катастрофе. "Мы просто слишком устали", — признаётся Марк. "На данный момент мы держимся, но я не знаю, что будет дальше", - добавляет он. Ураган "Хелен" оставил дом Марка в плачевном состоянии, а помощь от федерального агентства по борьбе с ЧС (FEMA) — всего 750 долларов — практически не покрыла убытков. "Это всё, что мы, скорее всего, получим, потому что у нас есть страховка. Но спустя две недели эти деньги уже ничего не решают", — поясняет он. Семья временно снимает жильё через сервис Airbnb, и аренда даже по скидке от друзей составляет $2700 в месяц. После урагана им помогли добровольцы из местной церкви. "Они нас спасли. Компании не стали бы вывозить наши вещи и стирать бельё. Эти люди спасли каждую фотографию, которую могли, завернув их в бумажные полотенца. У нас было 30 человек на помощь — это не то, за что нам хватило бы денег заплатить", - добавил собеседник агентства. Марк подчеркивает, что после наводнения важно действовать быстро: "У тебя есть всего полтора дня, прежде чем плесень начнёт всё разрушать". Тем не менее, последствия "Хелен" до сих пор не устранены. "Всё, что было ниже уровня 30 дюймов в доме, полностью уничтожено", — рассказывает Марк. Теперь, с приближением урагана "Милтон", его семья снова готовится к очередным потрясениям. "Мы пытаемся думать позитивно: как укрепить дом, сделать его более устойчивым к новым бурям. Но второй ураган пришел слишком быстро. У нас был всего один день на подготовку. В этот раз мы больше беспокоимся о ветре, чем о затоплении. Проблема в том, что по всему округу лежат огромные груды обломков, которые при сильном ветре могут разлететься повсюду", - рассказал мужчина. Марк решил не эвакуироваться далеко, чтобы иметь возможность быстро вернуться домой: "Если уехать слишком далеко, а дороги закроют на несколько дней, я не смогу попасть домой, чтобы открыть его для проветривания — тогда всё будет окончательно испорчено", - пояснил собеседник агентства. По его словам, дом до сих пор не просох после предыдущего шторма, но времени ждать, пока это случится, нет – близится новый удар стихии. "Это удручает. Мне нужно многое исправить, но вместо этого приходится ждать новый ураган. Кто знает, что он добавит к уже имеющимся проблемам", - резюмировал выходец из Нью-Порт-Ричи.

https://ria.ru/20241010/milton-1977313459.html

https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html

https://ria.ru/20241009/milton-1977301457.html

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в мире, жилье, airbnb, флорида, ураган "милтон" в сша