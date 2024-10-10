https://ria.ru/20241010/finljandija-1977339602.html

В Финляндии разместили петицию на сайте ЕП за открытие границы с Россией

В Финляндии разместили петицию на сайте ЕП за открытие границы с Россией - РИА Новости, 10.10.2024

В Финляндии разместили петицию на сайте ЕП за открытие границы с Россией

Русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Финляндии разместило петицию на сайте Европарламента за открытие границы с Россией, закрытой по... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:08

2024-10-10T10:08

2024-10-10T10:08

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европарламент

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Финляндии разместило петицию на сайте Европарламента за открытие границы с Россией, закрытой по решению Хельсинки. "По словам заявителя, это решение оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи с Российской Федерацией, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно ездить в Россию", - сказано в тексте петиции, размещенной на сайте ЕП. Петиция с ночи открыта для подписи. За утро ее подписали более 100 человек. В тексте также говорится, что закрытие сухопутной границы финскими властями негативно сказывается на условиях жизни жителей финских регионов, граничащих с Россией, и может нанести ущерб экономике восточной Финляндии. Заявитель, как отмечено в петиции, просит Европейскую комиссию выпустить постановление для правительства Финляндии, чтобы исправить, предположительно, незаконные действия властей, нарушающие права финских и российских граждан, а также просителей убежища. По словам заявителя, финская общественность не была проинформирована ни о каких фактах, которые могли бы указывать на увеличение числа просителей убежища, наплыв которых финские власти связывают якобы с действиями России. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20241010/malinen-1977312816.html

https://ria.ru/20241007/finlyandiya-1976666749.html

https://ria.ru/20241007/finlyandiya-1976775944.html

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в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова, европарламент