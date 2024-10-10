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В Финляндии разместили петицию на сайте ЕП за открытие границы с Россией - РИА Новости, 10.10.2024
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10:08 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/finljandija-1977339602.html
В Финляндии разместили петицию на сайте ЕП за открытие границы с Россией
В Финляндии разместили петицию на сайте ЕП за открытие границы с Россией - РИА Новости, 10.10.2024
В Финляндии разместили петицию на сайте ЕП за открытие границы с Россией
Русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Финляндии разместило петицию на сайте Европарламента за открытие границы с Россией, закрытой по... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:08
2024-10-10T10:08
в мире
россия
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
мария захарова
европарламент
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Финляндии разместило петицию на сайте Европарламента за открытие границы с Россией, закрытой по решению Хельсинки. "По словам заявителя, это решение оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи с Российской Федерацией, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно ездить в Россию", - сказано в тексте петиции, размещенной на сайте ЕП. Петиция с ночи открыта для подписи. За утро ее подписали более 100 человек. В тексте также говорится, что закрытие сухопутной границы финскими властями негативно сказывается на условиях жизни жителей финских регионов, граничащих с Россией, и может нанести ущерб экономике восточной Финляндии. Заявитель, как отмечено в петиции, просит Европейскую комиссию выпустить постановление для правительства Финляндии, чтобы исправить, предположительно, незаконные действия властей, нарушающие права финских и российских граждан, а также просителей убежища. По словам заявителя, финская общественность не была проинформирована ни о каких фактах, которые могли бы указывать на увеличение числа просителей убежища, наплыв которых финские власти связывают якобы с действиями России. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20241010/malinen-1977312816.html
https://ria.ru/20241007/finlyandiya-1976666749.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова, европарламент
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Европарламент
В Финляндии разместили петицию на сайте ЕП за открытие границы с Россией

Русскоязычное общество в Финляндии выступило за открытие границы с РФ

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Финляндии разместило петицию на сайте Европарламента за открытие границы с Россией, закрытой по решению Хельсинки.
"По словам заявителя, это решение оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи с Российской Федерацией, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно ездить в Россию", - сказано в тексте петиции, размещенной на сайте ЕП.
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Петиция с ночи открыта для подписи. За утро ее подписали более 100 человек.
В тексте также говорится, что закрытие сухопутной границы финскими властями негативно сказывается на условиях жизни жителей финских регионов, граничащих с Россией, и может нанести ущерб экономике восточной Финляндии.
Заявитель, как отмечено в петиции, просит Европейскую комиссию выпустить постановление для правительства Финляндии, чтобы исправить, предположительно, незаконные действия властей, нарушающие права финских и российских граждан, а также просителей убежища.
По словам заявителя, финская общественность не была проинформирована ни о каких фактах, которые могли бы указывать на увеличение числа просителей убежища, наплыв которых финские власти связывают якобы с действиями России.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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