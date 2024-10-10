https://ria.ru/20241010/fas-1977397800.html

ФАС обеспокоилась из-за высокой наценки на хлеб в торговых сетях

ФАС обеспокоилась из-за высокой наценки на хлеб в торговых сетях - РИА Новости, 10.10.2024

ФАС обеспокоилась из-за высокой наценки на хлеб в торговых сетях

Проведенный Федеральной антимонопольной службой анализ в торговых сетях показал, что средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, это большая... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:00

2024-10-10T15:00

2024-10-10T15:00

экономика

сочи

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дикси

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СОЧИ 10 окт – РИА Новости. Проведенный Федеральной антимонопольной службой анализ в торговых сетях показал, что средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, это большая величина, ведомство продолжает мониторинговую работу, заявил журналистам руководитель ФАС Максим Шаскольский на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок. Говоря об экономической ситуации, в частности о данных Росстата, которые продолжительное время отражают высокую наценку на хлеб, Шаскольский подтвердил факт роста стоимости товара социальной категории. "По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб - в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%. Есть наценки и 5%, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем", - сказал Шаскольский. Как пояснили журналистам в пресс-службе ФАС, торговые наценки на хлеб были проанализированы в сетях "Дикси", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит". Всероссийская конференция в сфере закупок "ФАС про госзаказ" проходит в Сочи до 11 октября. Это единственное мероприятие, посвященное государственным закупкам, оно проводится по инициативе антимонопольного регулятора. Организатором конференции является ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России". В этом году в конференции участвуют более 70 регионов и свыше 30 представителей органов исполнительной власти.

https://ria.ru/20241009/matvienko-1977210882.html

https://ria.ru/20241009/sovfed-1977159650.html

сочи

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экономика, сочи, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), дикси