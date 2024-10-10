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ФАС обеспокоилась из-за высокой наценки на хлеб в торговых сетях - РИА Новости, 10.10.2024
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15:00 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/fas-1977397800.html
ФАС обеспокоилась из-за высокой наценки на хлеб в торговых сетях
ФАС обеспокоилась из-за высокой наценки на хлеб в торговых сетях - РИА Новости, 10.10.2024
ФАС обеспокоилась из-за высокой наценки на хлеб в торговых сетях
Проведенный Федеральной антимонопольной службой анализ в торговых сетях показал, что средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, это большая... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:00
2024-10-10T15:00
экономика
сочи
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дикси
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СОЧИ 10 окт – РИА Новости. Проведенный Федеральной антимонопольной службой анализ в торговых сетях показал, что средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, это большая величина, ведомство продолжает мониторинговую работу, заявил журналистам руководитель ФАС Максим Шаскольский на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок. Говоря об экономической ситуации, в частности о данных Росстата, которые продолжительное время отражают высокую наценку на хлеб, Шаскольский подтвердил факт роста стоимости товара социальной категории. "По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб - в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%. Есть наценки и 5%, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем", - сказал Шаскольский. Как пояснили журналистам в пресс-службе ФАС, торговые наценки на хлеб были проанализированы в сетях "Дикси", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит". Всероссийская конференция в сфере закупок "ФАС про госзаказ" проходит в Сочи до 11 октября. Это единственное мероприятие, посвященное государственным закупкам, оно проводится по инициативе антимонопольного регулятора. Организатором конференции является ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России". В этом году в конференции участвуют более 70 регионов и свыше 30 представителей органов исполнительной власти.
https://ria.ru/20241009/matvienko-1977210882.html
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экономика, сочи, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), дикси
Экономика, Сочи, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Дикси
ФАС обеспокоилась из-за высокой наценки на хлеб в торговых сетях

ФАС: средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина выбирает хлеб
Женщина выбирает хлеб - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина выбирает хлеб. Архивное фото
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СОЧИ 10 окт – РИА Новости. Проведенный Федеральной антимонопольной службой анализ в торговых сетях показал, что средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, это большая величина, ведомство продолжает мониторинговую работу, заявил журналистам руководитель ФАС Максим Шаскольский на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок.
Говоря об экономической ситуации, в частности о данных Росстата, которые продолжительное время отражают высокую наценку на хлеб, Шаскольский подтвердил факт роста стоимости товара социальной категории.
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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"По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб - в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%. Есть наценки и 5%, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем", - сказал Шаскольский.
Как пояснили журналистам в пресс-службе ФАС, торговые наценки на хлеб были проанализированы в сетях "Дикси", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит".
Всероссийская конференция в сфере закупок "ФАС про госзаказ" проходит в Сочи до 11 октября. Это единственное мероприятие, посвященное государственным закупкам, оно проводится по инициативе антимонопольного регулятора. Организатором конференции является ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России". В этом году в конференции участвуют более 70 регионов и свыше 30 представителей органов исполнительной власти.
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ЭкономикаСочиМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Дикси
 
 
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