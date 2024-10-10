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СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине - РИА Новости, 10.10.2024
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13:36 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/evrosoyuz-1977380988.html
СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине
СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине
Евросоюз не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Украине, из-за "политического паралича", поразившего Германию за год до... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:36
2024-10-10T13:36
в мире
германия
украина
олаф шольц
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Евросоюз не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Украине, из-за "политического паралича", поразившего Германию за год до выборов в бундестаг в 2025 году, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов. "ЕС нужно составить проект следующего семилетнего бюджета от 2028 года, который повлияет на все - от сельского хозяйства до поддержки Украины. Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года", - пишет издание. По оценке издания, Германия находится в состоянии "политического паралича" в преддверии выборов в бундестаг в 2025 году. По словам собеседников газеты, Еврокомиссия, скорее всего, будет предлагать увеличение бюджета, которое кандидаты в бундестаг во время предвыборной кампании будут вынуждены отклонить, так как это, наряду с предложением совместных долговых обязательств, "очень деликатные вопросы" для ФРГ, а без одной из самых богатых стран ЕС решения принять не получится. По заявлению одного европейского чиновника, Евросоюз сейчас находится "в режиме ожидания", дожидаясь окончания немецких выборов, чтобы наконец принять бюджет. Выборы в бундестаг состоятся осенью 2025 года. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост канцлера.
https://ria.ru/20241008/es-1976968485.html
https://ria.ru/20240725/evropa-1961797491.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине

Politico: ЕС откладывает согласование помощи Киеву из-за ситуации в Германии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Евросоюз не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Украине, из-за "политического паралича", поразившего Германию за год до выборов в бундестаг в 2025 году, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.
"ЕС нужно составить проект следующего семилетнего бюджета от 2028 года, который повлияет на все - от сельского хозяйства до поддержки Украины. Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года", - пишет издание.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
ЕС обсудит использование активов России для помощи Украине, пишет Reuters
8 октября, 13:45
По оценке издания, Германия находится в состоянии "политического паралича" в преддверии выборов в бундестаг в 2025 году. По словам собеседников газеты, Еврокомиссия, скорее всего, будет предлагать увеличение бюджета, которое кандидаты в бундестаг во время предвыборной кампании будут вынуждены отклонить, так как это, наряду с предложением совместных долговых обязательств, "очень деликатные вопросы" для ФРГ, а без одной из самых богатых стран ЕС решения принять не получится. По заявлению одного европейского чиновника, Евросоюз сейчас находится "в режиме ожидания", дожидаясь окончания немецких выборов, чтобы наконец принять бюджет.
Выборы в бундестаг состоятся осенью 2025 года. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост канцлера.
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