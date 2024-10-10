https://ria.ru/20241010/evrosoyuz-1977380988.html

СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине

СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине - РИА Новости, 10.10.2024

СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине

Евросоюз не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Украине, из-за "политического паралича", поразившего Германию за год до... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:36

2024-10-10T13:36

2024-10-10T13:36

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украина

олаф шольц

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Евросоюз не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, включающего помощь Украине, из-за "политического паралича", поразившего Германию за год до выборов в бундестаг в 2025 году, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов. "ЕС нужно составить проект следующего семилетнего бюджета от 2028 года, который повлияет на все - от сельского хозяйства до поддержки Украины. Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года", - пишет издание. По оценке издания, Германия находится в состоянии "политического паралича" в преддверии выборов в бундестаг в 2025 году. По словам собеседников газеты, Еврокомиссия, скорее всего, будет предлагать увеличение бюджета, которое кандидаты в бундестаг во время предвыборной кампании будут вынуждены отклонить, так как это, наряду с предложением совместных долговых обязательств, "очень деликатные вопросы" для ФРГ, а без одной из самых богатых стран ЕС решения принять не получится. По заявлению одного европейского чиновника, Евросоюз сейчас находится "в режиме ожидания", дожидаясь окончания немецких выборов, чтобы наконец принять бюджет. Выборы в бундестаг состоятся осенью 2025 года. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост канцлера.

https://ria.ru/20241008/es-1976968485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, олаф шольц, евросоюз, еврокомиссия