https://ria.ru/20241010/evrosoyuz-1977343222.html

В Бельгии отреагировали на запрет ЕС о юридических услугах для России

В Бельгии отреагировали на запрет ЕС о юридических услугах для России - РИА Новости, 10.10.2024

В Бельгии отреагировали на запрет ЕС о юридических услугах для России

Решение Суда Евросоюза в Люксембурге оставить в силе запрет на оказание юридических услуг российским компаниям оставляет много вопросов, касающихся права... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:25

2024-10-10T10:25

2024-10-10T10:35

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Решение Суда Евросоюза в Люксембурге оставить в силе запрет на оказание юридических услуг российским компаниям оставляет много вопросов, касающихся права свободного доступа к услугам адвоката, а также независимости адвокатской профессии от государства, изучается возможность подачи апелляции, говорится в комментариях бельгийских адвокатов на запрос РИА Новости.Ранее адвокатские палаты из Бельгии и Франции подали иск в Суд ЕС с требованием отменить такие ограничения, которые, по их мнению, противоречат Хартии ЕС об основных правах."Совет адвокатской палаты получил это постановление, изучает возможность оспорить его", - сообщила глава франкоязычной адвокатской палаты Брюсселя Мари Дюпон.По ее словам, у бельгийских адвокатов сохраняются вопросы к этим ограничительным мерам, введенным против компаний исключительно по принципу страны происхождения."Это решение вызывает ряд вопросов в области доступа к правосудию, в более широком смысле о доступе к адвокату, а также об ограничении нашей независимости в том, что касается любого контроля со стороны государственной власти", - полагает Дюпон.Она пояснила, что вопросы касаются того факта, что Суд ЕС не признал услуги адвоката вне судебного процесса правом, гарантированным Хартией Евросоюза. Кроме того, Суд полагает, что получение предварительного разрешения адвокатом для оказания услуг клиенту из РФ соответствует положениям о независимости адвоката и профессиональной тайне.Нидерландоязычная палата адвокатов Брюсселя также полагает, что решение суда ЕС открывает возможность для вмешательства в дела адвокатов, даже несмотря на то, что это оправдывается "общественным интересом". "В зависимости от того, кто определяет "цели общественного интереса", данное решение открывает возможности для "управления" услугами адвокатов со стороны правительств не с такими благими намерениями", - говорится в комментарии палаты по запросу РИА Новости.Второго октября Суд Евросоюза в Люксембурге оставил в силе ограничения на оказание услуг юридической консультации российским компаниям в странах ЕС, однако пояснил, что речь не идет об ограничении права на предоставление адвокатской помощи на судебных процессах.При этом там уточняется, что этот запрет не касается "юридических консультаций, связанных с судебными, административными или арбитражными процедурами". Под санкции ЕС также не попадают юридические услуги, оказываемые физическим лицам.В октябре 2022 года Евросоюз в рамках очередного пакета санкции против РФ ввел запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.Палаты адвокатов Брюсселя и Парижа считают, что запрет на оказание юридических консультаций российским компаниям нарушает основные права на защиту частной жизни, а также на доступ к правосудию в соответствии с Хартией Европейского союза об основных правах.Кроме того, общий запрет на оказание услуг юридической консультации является непропорциональным и не помогает реализации целей, которые ставит ЕС в российско-украинском конфликте, уверены адвокаты. По их мнению, введенный запрет не является ясным и точным, что делает его применение непредсказуемым.Санкции ЕС принимаются единогласно всеми государствами-членами. Контроль за соблюдением ограничительных мер возлагается на государства ЕС.

https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977223405.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977179340.html

https://ria.ru/20241010/finljandija-1977339602.html

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евросоюз, россия, люксембург (округ), в мире, брюссель