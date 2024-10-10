https://ria.ru/20241010/efimov-1977303335.html

Ефимов: в Москве на первых этажах новостроек создано 3 тысячи рабочих мест

Ефимов: в Москве на первых этажах новостроек создано 3 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 10.10.2024

Ефимов: в Москве на первых этажах новостроек создано 3 тысячи рабочих мест

В Москве с начала года на первых этажах построенных по реновации домов в пользу бизнеса было реализовано более 200 нежилых помещений, где может трудиться до... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:08

2024-10-10T10:08

2024-10-10T10:08

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Москве с начала года на первых этажах построенных по реновации домов в пользу бизнеса было реализовано более 200 нежилых помещений, где может трудиться до трех тысяч человек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За девять месяцев 2024 года на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации во всех административных округах столицы, реализовано 219 нежилых помещений. Это позволило создать около трех тысяч рабочих мест. Лидером стал юго-восток Москвы - 50 помещений, на втором месте расположился северо-восток города - 35, далее идет восток - 29", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что при возведении дома по реновации его первый этаж будет нежилым, что позволяет использовать их представителям бизнеса. В них могут располагаться объекты торговли, сервиса, а также центры культурного, спортивного и социального значения.Как рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на первых этажах переданных под заселение новостроек по реновации предусмотрено свыше 1,2 тысячи таких помещений. "Половина из них уже используется под размещение объектов сервиса и социально значимой инфраструктуры. Это дает возможность жителям города работать рядом с домом", – сообщил он.Всего в рамках реновации на первых этажах новостроек будет организовано до восьми тысяч нежилых помещений на 200 тысяч рабочих мест.Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, с начала 2024 года в Москве по реновации ввели в эксплуатацию 23 новостройки и передали под заселение 44 жилых комплекса.

https://ria.ru/20241009/efimov-1977251900.html

москва

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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)